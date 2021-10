El juego Aventureros al Tren Play Pink destinará sus beneficios a la investigación del cáncer de mama Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 14:22 h (CET) El sector del juego incorpora novedades asociadas a grandes clásicos o con fines benéficos: Asmodee presenta Time´s Up Harry Potter y Aventureros al Tren Play Pink, un juego de mesa cuyos beneficios irán destinados a la investigación del cáncer de mama. Los juegos de mesa han sido y son uno de los grandes triunfadores en ventas durante la pandemia del coronavirus. Según datos de la consultora NDP, crecieron durante el año 2020 un 18,3% Asmodee se asocia con la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama y donará dos euros por cada compra de Aventureros al Tren Play Pink.

Los amantes de Harry Potter ya tienen disponible un juego para poner a prueba sus conocimientos sobre la saga de películas.

Según datos de la consultora NdP, la venta de juegos de mesa crecieron un 20% durante el año 2020.

Comienza lo que es, para muchos, el inicio de una nueva temporada cargada de ilusiones y propósitos, que hacen retomar la vuelta a la rutina con muchas ganas. En lo relacionado al sector del juego, muchas compañías incorporan novedades asociadas a grandes clásicos o con fines benéficos. Es el caso de la editora de juegos Asmodee, que presenta Time´s Up Harry Potter y Aventureros al Tren Play Pink, un juego de mesa cuyos beneficios irán destinados a la investigación del cáncer de mama. Los juegos de mesa han sido y son uno de los grandes triunfadores en ventas durante la pandemia del coronavirus. Según datos de la consultora NDP, crecieron durante el año 2020 un 18,3%.

Los niños, principales beneficiados del lanzamiento de estos juegos de mesa, obtienen muchas ventajas de jugar con estos: fomentan la socialización, ayudan a que el niño aprenda a cometer errores y no frustrarse por ello, aumentan su capacidad de observación, atención y cálculo mental, entre otras muchas cosas. Pero no solo es algo positivo para los niños, también las familias sacan un gran partido a estos juegos, porque les permite conocerse, pasar buenos ratos todos juntos y generar recuerdos positivos y alegres. Además, grandes y pequeños, pueden mejorar sus capacidades cognitivas jugando.

De entre las novedades de Asmodee, por ejemplo, destaca la versión mágica del famoso juego Time´s Up para los auténticos amantes de la saga de Harry Potter o para el que quiera aprender un poco más de ella. A lo largo de tres rondas, el usuario debe explicar a su equipo la palabra, nombre, objeto o criatura mágica que tiene en su carta usando una frase, una palabra y, finalmente, la mímica. Cada jugador tiene 40 segundos por ronda y el equipo ganador será el que más cartas haya adivinado. Esta saga, que ha vendido más de 500 millones de copias de libros en todo el mundo y ha generado unas ganancias de más de 7.000 millones de dólares y más de 9.000 millones en ventas de merchandising, vuelve para alegrar los ratos con amigos y familia a sus fans más leales.

El otro juego que presenta la editora es un proyecto con fines benéficos: ¡Aventureros al Tren! Play Pink. Esta versión tiene como misión recaudar fondos para apoyar la investigación contra el cáncer de mama en todo el mundo. Para llevar a cabo este proyecto, Asmodee ha cerrado un acuerdo mundial con la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama (BCRF), una organización sin ánimo de lucro comprometida con la prevención y cura de este. Su lanzamiento se hará oficial en octubre, mes que coincide con el Día Internacional contra el Cáncer de Mama.

“El poder ayudar a una causa tan importante como esta nos motiva más que nunca. Ha sido un año en el que el sector de juegos de mesa ha crecido y queremos aprovecharlo para que la Fundación pueda conseguir más ingresos para seguir estudiando esta enfermedad, reducir sus efectos y, además, concienciar a las personas de todo el mundo de la importancia de revisarse para prevenir”, expresa Rocío Martínez, directora de Marketing de la compañía.

Además, siendo conscientes de su relevancia en el sector de los juegos y entretenimiento, la editora ha puesto todos sus esfuerzos en crear un conjunto exclusivo de trenes para premiar a la comunidad de fans de Aventureros al Tren. Se trata de un conjunto exclusivo de trenes y estaciones de color rosa. Days Of Wonder, Alan R. Moon y Asmodee han modificado todo su sistema de producción para respaldar esta importante causa y poder donar dos euros por cada compra.

