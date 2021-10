Reclamar indemnización por despido con la asesoría legal de GestionamosTUDespido.es Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021

La legislación Española establece que el trabajador tiene un periodo de tiempo para reclamar la indemnización ante una situación de despido de tan solo 20 días hábiles. Por lo tanto, siendo un plazo tan corto, se recomienda buscar el asesoramiento de abogados laboralistas para poder encontrar una solución a un momento tan complicado como este.

En este sentido, una de las plataformas de servicios jurídicos online más populares del momento es GestionamosTUDespido.es, formada por un equipo de abogados expertos en Derecho Laboral y especialistas en Gestión de Procesos. La firma cree firmemente en un servicio de asistencia legal, integral y de calidad sin honorarios desproporcionados, motivo por el que sus tarifas son fijas y no hay porcentajes; desde el principio el cliente sabrá cuánto va a costar el proceso.

Servicio completamente online En GestionamosTUDespido.es, comienzan el proceso con un análisis del caso al que se enfrenta el cliente, inmediatamente después de recibir su autorización. Tras ello, revisan cada uno de los puntos para determinar la viabilidad de la reclamación, evaluando las posibilidades de declaración de improcedencia o nulidad. El equipo de abogados también comprueba en este paso que la indemnización recibida sea correcta y si existe algún tipo de atrasos pendientes de cobro.

A continuación, GestionamosTUDespido.es asignará una cita del cliente con su abogado particular, para tener una primera toma de contacto, todo de manera 100% online. Esta metodología de trabajo aplicada por la compañía permite al abogado laboralista estar mucho más cerca del cliente y ser accesible para este en cualquier momento, evitando desplazamientos.

Al día siguiente, se inicia la reclamación y el demandante es informado en todo momento de las novedades que se vayan produciendo en su caso.

Tarifas fijas e indemnización exclusiva para el cliente Una característica que diferencia a GestionamosTUDespido.esde muchos otros bufetes de abogados tradicionales es que no cobran al cliente el concepto de comisión. Las tarifas son fijas y no hay porcentajes, por lo que desde el momento en el que el cliente se ponga en contacto con el equipo sabrá cuánto le va a costar el proceso. La indemnización conseguida tras la reclamación será exclusivamente del cliente, GestionamosTUDespido.es solo cobra por el servicio que presta.

Los plazos para las reclamaciones laborales por despido son muy cortos. Por ello, es necesario iniciar acciones desde el mismo momento en que se producen para agilizar los resultados. Especialistas laboralistas como los de GestionamosTUDespido.es tienen el conocimiento suficiente para solucionar de forma satisfactoria las controversias surgidas entre el trabajador y su empresa, avalados por un porcentaje de éxito del 90% y más de 850.000 euros recuperados para sus clientes.

