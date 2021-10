"La primera noche corre por nuestra cuenta": una iniciativa de Airbnb para impulsar las ciudades medianas Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 13:58 h (CET) Para ayudar a la recuperación del comercio local, Airbnb lanza "La primera noche corre por nuestra cuenta", una iniciativa que facilitará el equivalente a una noche extra gratis en una de estas cuatro ciudades españolas: Girona, Valencia, Bilbao y Sevilla Las ciudades de tamaño mediano de España* están empezando a registrar un aumento constante de visitantes a medida que continúa la recuperación de la pandemia, según los últimos datos de Airbnb. Estas localidades, que combinan los beneficios de la oferta de una ciudad (cultura, gastronomía, entretenimiento, historia, etc.) con un ritmo de vida más pausado, están liderando la reconexión de los viajeros con los destinos urbanos.

Las últimas tendencias de otoño ya mostraban un creciente interés por los viajes urbanos en España. Nuevos datos revelan que las familias que buscan una escapada de fin de semana y los nómadas teletrabajadores se encuentran entre los grupos que impulsan el resurgimiento de estos destinos.

Viajes en familia y teletrabajo, las claves del éxito de las ciudades de tamaño mediano

A medida que se han relajado las restricciones sanitarias, las reuniones de familias o amigos se han convertido en prioritarias en las preferencias de los viajeros, mientras que la línea que separa el turismo, el trabajo y el día a día sigue haciéndose cada vez más delgada.

Destinos urbanos no tradicionales como Teruel, Huesca o Huelva han registrado en 2021 el mayor porcentaje de viajes familiares con respecto al total de viajes en las ciudades españolas (ver tabla). De media, entre enero y agosto de 2021 los viajes familiares a destinos de ciudades de tamaño mediano España representaron casi el 13% del total de los viajes, alcanzando los mismos niveles que en 2019.

La rápida adopción del teletrabajo está difuminando los límites entre los viajes y el trabajo. También los viajes de negocios más largos que combinan trabajo y placer son cada vez más comunes y aumentan el interés por estancias más largas en estos destinos urbanos de medio tamaño. Las búsquedas de estancias de larga duración (más de 28 noches) en ciudades de tamaño mediano en España entre enero y agosto de este año casi se duplicaron en comparación con el mismo periodo de 2019.

Con el objetivo de apoyar el retorno del turismo urbano y ayudar a impulsar las economías locales en las ciudades de tamaño mediano, Airbnb invita a los huéspedes en su plataforma a redescubrir cuatro ciudades de España a través de la mirada de los superanfitriones y sus recomendaciones de negocios locales. A partir del 18 de octubre, quienes quieran visitar Bilbao, Valencia, Sevilla y Girona tendrán la oportunidad de solicitar un cupón en www.airbnb.com/d/primeranoche. Cada cupón cubrirá 100 euros de descuento para una estancia, que equivale al coste medio de una "primera noche" de una estancia de varias noches, y así contar con más presupuesto para gastar en tiendas y restaurantes locales.

Las mujeres anfitrionas -que son mayoría en estas localidades- y los negocios locales están recogiendo los beneficios del regreso de los viajes a las ciudades. “Tomemos el ejemplo de Conchi y Mª Àngels -de Valencia y de Girona, respectivamente- que comparten con nosotros sus lugares favoritos de sus ciudades. Las mujeres desempeñan un papel muy relevante en las ciudades de tamaño mediano y los anfitriones, con sus recomendaciones, también contribuyen a la recuperación de los negocios locales en estos destinos. Soria, Guadalajara, Zamora, Santander y Burgos son las ciudades con mayor porcentaje de anfitrionas, con más del 60% que se identifican como mujeres en la plataforma", destaca Mónica Casañas, directora general de Airbnb Marketing Services S.L.

¿Cómo disfrutar de la oferta?

Los huéspedes que soliciten un cupón en www.airbnb.com/d/primeranoche. Cada cupón cubrirá hasta 100€ de descuento en la primera noche de estancia, que equivale al coste medio de una “primera noche” de una estancia de varias noches. Para solicitar este descuento, los huéspedes deben tener un perfil creado en la plataforma de Airbnb. Términos y condiciones completos en airbnb.com/d/termsprimeranoche.

Cuando Airbnb nació en 2007, parecía imposible que la gente se prestara a abrir las puertas de sus casas a extraños. Recientemente, Airbnb ha anunciado que ha superado las 1.000 millones de estancias de huéspedes en alojamientos anunciados en la plataforma en todo el mundo, estancias que han dejado 500 millones de reseñas. Compartir el hogar es ahora algo habitual, y más allá de la ayuda financiera a los anfitriones, Airbnb está distribuyendo los beneficios económicos de los viajes entre distintas ubicaciones geográficas y niveles de renta.

