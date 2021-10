Los arquitectos españoles visibilizan en Sigüenza su firme respaldo a la candidatura de Patrimonio Mundial Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 13:11 h (CET) El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos (CSCAE) ha celebrado su pleno de consejeros/as y la reunión del grupo de trabajo de Ciudades Patrimonio en la ciudad arriacense para mostrar su apoyo a este "ambicioso proyecto". La junta directiva del Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha (COACLM) y la Demarcación de Guadalajara también se han reunido en la ciudad, convencidos del potencial de la candidatura para conseguir el reconocimiento de la Unesco Sigüenza, candidata a Patrimonio Mundial de la UNESCO, ha acogido dos intensas jornadas, en las que arquitectos de todo el país, miembros de COACM (Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha) y del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España), se han reunido en la ciudad arriacense para celebrar diferentes reuniones en las que las ciudades patrimonio han sido protagonistas de reflexiones y debates en distintos foros.

La idea de apoyar la candidatura de 'Sigüenza y su entorno salinero', título que ha sido modificado debido a una ampliación del proyecto por 'Paisaje dulce y salado de Sigüenza a Atienza', nace de la Junta Directiva del Colegio de Arquitectos de Guadalajara que, por unanimidad, decidió apoyar la candidatura a Patrimonio Mundial de acuerdo con su Plan Estratégico. Esta decisión se trasladó a la Junta de Gobierno del COACM, que también votó a favor del apoyo la candidatura y, a su vez, solicitó su apoyo al Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España.

Según se acordaba el pasado mes de septiembre en el pleno del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, en apoyo a la candidatura de Sigüenza como Patrimonio Mundial, el Grupo de Trabajo de Ciudades Patrimonio del CSCAE se reunió el 13 de octubre.

“Cuando la decana de COACM planteó el apoyo a la candidatura en la mesa del Consejo, no lo dudamos ni un momento. Nos pareció que dar el paso era no sólo conveniente, sino necesario, por dos palabras, por candidatura y por Sigüenza”, afirmaba Lluis Comerón. Con esta perspectiva, el CSCAE hace público su apoyo a este ambicioso e ilusionante proyecto que tiene como marco una de las áreas con menor densidad de población de Europa, como es la Sierra Norte de Guadalajara. “Celebrar la reunión del Grupo de Trabajo de las Ciudades Patrimonio y el Pleno del Consejo en Sigüenza es un acierto, porque viniendo aquí, por un lado manifestamos nuestro apoyo a la candidatura, pero por otro compartimos la experiencia de manera directa, conociendo la realidad de primera mano”, explicaba Comerón en Sigüenza.

El Grupo de Trabajo de Ciudades Patrimonio de CSCAE nació, a iniciativa de COACM, con el propósito de ayudar a estas localidades que por tener tienen muchos potenciales también tiene muchas dificultades tanto de gestión como para el ejercicio profesional de los arquitectos. Su primera misión es que los distintos colegios y demarcaciones que se ven en circunstancias semejantes trabajen conjuntamente para entre todos poder ofrecer soluciones conjuntas a problemas comunes. El segundo objetivo es trasladar tanto a la ciudadanía y como a quien toman decisiones políticas el valor de estas ciudades desde la perspectiva de la arquitectura. “En una época en la que es difícil hablar sin utilizar el adjetivo interdisciplinar, hay disciplinas como la nuestra que, en ocasiones, no tienen el peso que se merecen. La arquitectura por un lado puede ofrecer una perspectiva integral y por otro lado un conocimiento de la historia, del presente y una visión de futuro, que son fundamentales para preservar y mantener vivas las ciudades patrimonio de la humanidad”, asegura el presidente de CSCAE.

Encuentro con el Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial

De manera previa a la reunión del Grupo de Trabajo de Ciudades Patrimonio del CSCAE, en la mañana del miércoles 13, tanto la Junta Directiva de la Demarcación de Guadalajara como la regional del Colegio de Arquitectos, como la directiva del CSCAE mantenían una reunión previa con el Consejo Rector de la Candidatura de Sigüenza a Patrimonio Mundial para manifestar presencialmente su apoyo. “En la reunión con el Consejo Rector hemos puesto de manifiesto el apoyo de los tres estamentos, Demarcación de Guadalajara, COACM a nivel regional y CSCAE, a la candidatura de Sigüenza. Por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo en trabajar para preservar y poner el valor toda la riqueza patrimonial y paisajística de Sigüenza y todo su entorno, y nos hemos ofrecido para ayudar en aquello que esté en nuestra mano”, afirma Elena Guijarro, decana de COACM.

Acerca de la Candidatura de Sigüenza como Patrimonio Mundial, Lluis Comerón valoraba que “una Candidatura de esta índole implica una reflexión, un debate, sobre qué es lo que tenemos y representa construir no solo un relato, para mostrar al mundo la realidad de nuestro patrimonio, sino para darnos a nosotros mismo una explicación y poder transmitírsela a los ciudadanos. También supone poder ofrecer una mejor información a turistas y visitantes, y por tanto reforzar los contenidos que tiene Sigüenza en torno a su valor cultural. Por otro lado, el fin último de la candidatura es la posibilidad de lograr el nombramiento. El apoyo del Consejo es firme, pero es bueno que sepamos que aunque eso sería la guinda del pastel, buena parte de la acción la consigue el hecho de que la Candidatura esté en marcha”.

Por su parte, José Antonio Herce, presidente de la Demarcación de Guadalajara del COACM, también participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Ciudades Patrimonio. Uno de los puntos más interesantes que se debatieron fue la necesidad de fomentar que la expansión turística de estas ciudades patrimonio vaya de la mano de una reactivación de sus cascos históricos, inyectar vida de manera que no se conviertan en meros decorados turísticos. Asimismo, se habló sobre la importancia de la trabajar por un turismo sostenibilidad, aspecto este en el que se debe tener en cuenta la realidad de los vehículos en los cascos históricos. “Un elemento determinante en este sentido es la potenciación del ferrocarril como medio de acceso a la comarca”, afirma Herce.

Finalmente, el jueves 14, Sigüenza acogía el Pleno del Consejo Superior de Arquitectos de España, en el que se ratificó al actual equipo de gobierno para otros cuatro años más de mandato, en los que va a continuar el apoyo a la Candidatura de Sigüenza. Así, el presidente del Consejo Rector de la Candidatura, Antonio Fernández-Galiano, fue invitado a explicar cuál es el Plan Estratégico que se va a presentar al Ministerio de Cultura, con el fin de intentar entrar en la lista indicativa de España en poco tiempo, algo en lo que hay fundadas esperanzas.

“La capacidad de Sigüenza para acoger reuniones y congresos como los que esta semana han traído a la ciudad a los arquitectos, pone de manifiesto que la del Doncel es una ciudad preparada para la celebración de eventos de entidades de todo tipo que pueden suponer un complemento al turismo, más activo durante los fines de semana. Con la candidatura buscamos traer a Sigüenza un turismo vivo, de calidad, recuperar valores tradicionales, e incluso la universidad, para devolverle el esplendor a una Ciudad episcopal y universal, y a su comarca”, afirmaba Fernández-Galiano en el Pleno.

El Ayuntamiento de Sigüenza quiso tener el detalle con los arquitectos de ofrecerles una visita guiada por la ciudad de Sigüenza y sus pedanías, que contó con una guía inmejorable, como la cronista oficial de la ciudad, Pilar Martinez Taboada. La alcaldesa de Sigüenza, María Jesús Merino, agradecía a los arquitectos su apoyo. “La Candidatura a Patrimonio Mundial está ilusionando a toda una comarca, con un proyecto que, basado en nuestro pasado, que queremos sea el motor de nuestro futuro, trayendo a la comarca un turismo respetuoso y de calidad. Por eso, el apoyo de colectivos tan importantes en la sociedad como son los arquitectos, son más que bienvenidos”, señala María Jesús Merino, alcaldesa de Sigüenza.

