NTT Ltd. será el socio tecnológico oficial del Tour de Francia Femmes avec Zwift Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 12:30 h (CET) El proveedor líder de tecnología ayudará a impulsar la nueva carrera de mujeres para promover la igualdad en el ciclismo NTT Ltd., proveedor global de soluciones tecnológicas y empresariales, anuncia su papel como socio tecnológico oficial de A.S.O en el “Tour de France Femmes avec Zwift”. La nueva carrera, que se lanzará en 2022 y para la que se anuncia hoy la ruta, promoverá el desarrollo del ciclismo femenino e inspirará a la próxima generación de ciclistas.

La carrera inaugural comenzará en los Campos Elíseos el 24 de julio, antes de que concluya la carrera masculina. La carrera contará con 20 equipos de seis pilotos y finalizará el 31 de julio de 2022. El evento adopta los mismos códigos, valores y símbolos que la carrera masculina de los hombres; contribuir a fomentar la diversidad y la igualdad en el deporte.

Como socio tecnológico oficial del evento, NTT trabajará con A.S.O. en la implementación de una hoja de ruta tecnológica para ofrecer una excelente experiencia digital a los fans. Esto incluirá Race Center, que incluirá redes sociales, comentarios y LeTourData, que brindará a los fans información basadas en datos y predicciones de IA en Twitter, Instagram y TV para acercarlos a la acción.

Marilyn Chaplin, Responsable de Recursos Humanos y Sostenibilidad de NTT Ltd., ha comentado, "Estamos increíblemente orgullosos de ser parte de este acontecimiento histórico y de apoyar a A.S.O en la defensa de la inclusión y el ciclismo de base. El lanzamiento de esta carrera tendrá un impacto significativo en la diversidad en el ciclismo y contribuirá en gran medida a animar a más mujeres a involucrarse en este deporte. Nuestra tecnología ayudará a impulsar el perfil de la carrera femenina y acercará a sus apasionados fans a la acción. Celebramos este paso hacia un deporte más inclusivo y diverso".

El rol de NTT como partner tecnológico oficial del Tour de Francia Femmes avec Zwift, significa que NTT ahora apoya a A.S.O con cuatro de sus eventos femeninos, incluyendo París-Roubaix Femmes, Fleche Wallonne Femmes y Liege-Bastogne-Liege Femmes. NTT es también el partner tecnológico oficial de la carrera masculina Tour de Francia.

Yann Le Moënner, Director Ejecutivo, A.S.O, dijo: "En A.S.O., estamos muy orgullosos de lanzar el Tour de France Femmes avec Zwift y de poder contar con socios expertos clave como NTT. Nuestra colaboración con NTT es bien conocida por acercar la acción a los fans. En julio de 2020, NTT trabajó con Zwift, para organizar el primer Tour Virtual de Francia, donde 40 millones de seguidores pudieron participar y disfrutar del evento a pesar de las restricciones Covid. Las capacidades tecnológicas de NTT seguirán ayudándonos a crear la carrera del futuro, basada en la innovación, el análisis de datos y la igualdad".

