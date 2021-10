Patitas Barcelona, ¿Qué tipo de collar es mejor para cada perro? Emprendedores de Hoy

viernes, 15 de octubre de 2021, 12:15 h (CET)

En Patitas Barcelona se confeccionan 2 tipos de collares diferentes. Cualquiera que sea el collar que se elija para un perro, este deberá pasear cómodamente y relajado. Si el perro no pasea bien, el tipo de collar (o arnés) que se elija puede ayudar, pero no siempre son la solución mágica. Por eso, se aconseja acudir a profesionales expertos en mascotas.

En este caso, el collar Martingale es un collar anti-escape y regulable. Se pasa por la cabeza y se ajusta a la medida del cuello mediante un pasador corredero. Su función es evitar que el collar se le salga por la cabeza cuando el perro pasea. Por ello, lo llevan muchos galgos y podencos, aunque su uso está cada vez más extendido a todas las razas.

Es importante tener en cuenta que su función debe ser, exclusivamente, anti-escape. Si el perro no pasea bien y tira constantemente el collar tendrá el efecto indeseable de semi-ahorcamiento, por lo que sería mejor un arnés.

Por otro lado, el collar Clásico es un collar que se abre y cierra por completo con un cierre de acetato negro de clic y regulable con un pasador corredero. Es muy cómodo si se debe poner y quitar el collar constantemente. Si el perro no tiene ningún tipo de problema ni conducta durante el paseo, este collar le puede ir bien.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.