RoboMarkets se convierte en el mejor "Value Trader" en los World Economic Awards Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 12:22 h (CET) El comité organizador otorgó una alta calificación a la variedad y calidad de los servicios de inversión brindados por la empresa, así como su disponibilidad para los clientes, en comparación con otros competidores en el mercado RoboMarkets, empresa líder que brinda servicios financieros a una creciente comunidad de clientes europeos, ha ganado el premio "Best Value Broker Global 2021" en el marco de los World Economic Awards.

RoboMarkets es un trader de activos múltiples que ofrece negociar 8 tipos de activos y más de 12.000 instrumentos. Además, los clientes de la empresa obtienen acceso a plataformas comerciales profesionales y las últimas tecnologías patentadas. Este reconocimiento indica que es la mejor opción para quien invierte en acciones, independientemente de si se trata de un inversor novato como de uno experimentado.

Los organizadores de los World Economic Awards destacaron las siguientes ventajas de RoboMarkets:

Condiciones comerciales competitivas

Oportunidad de operar en 5 tipos de cuentas para clientes con diferentes experiencias.

Disponibilidad de soluciones comerciales patentadas y de fama mundial.

Seguridad de los fondos de los clientes. El evento de los World Economic Awards tiene como objetivo enfatizar el espíritu de las empresas e individuos que revolucionan el mercado financiero global. Los premios se otorgan a la eficacia de las empresas B2B y B2C, así como a los líderes de opinión, que redefinen sus valores para respaldar la innovadrora economía de hoy. Los ganadores se eligen y deciden de forma totalmente gratuita e imparcial. Un equipo de investigación recopila de forma independiente datos de diferentes fuentes públicas y califica a los nominados en función de muchos factores, como el éxito en el mercado, la estabilidad, el crecimiento empresarial (constante o rápido), las innovaciones, etc.

La compañía indicó que "Este premio es muy importante para RoboMarkets porque significa que un comité independiente reconoció los servicios como los mejores del mercado global en 2021". Además, se han mostrado muy contentos de obtener una calificación tan alta por su trabajo y logros. Asimismo, señalan que "los premios no son motivo para dormirse en los laureles, sino al revés, es una excelente motivación para avanzar y esforzarse para brindar a los clientes los mejores servicios de inversión en el mercado."

Sobre RoboMarkets

RoboMarkets es un corredor europeo con la licencia CySEC No. 191/13. En España, cuenta con el número de registro 3576 ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Empresa de Servicios de Inversión Extranjera de Libre Prestación. RoboMarkets ofrece servicios de corretaje en muchos países europeos al proporcionar a los traders que trabajan en los mercados financieros acceso a sus plataformas comerciales patentadas. Se puede dar un seguimiento preciso al mercado a través de gráficas financieras. Puede encontrar información más detallada en el sitio web oficial en robomarkets.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.