¿Qué dice la nueva reforma de la Ley de Discapacidad? Abogados Laboralistas Toro Pujol

viernes, 15 de octubre de 2021, 09:28 h (CET)

El pasado 3 de septiembre entró en vigor la Ley 8/2021, la cual modifica una serie de leyes que privaban algunos de los derechos de las personas con discapacidad. Esta reforma se ha llevado a cabo para resolver el debate existente, ya que algunas de las leyes del derecho español que más controversia han acarreado son las referentes a los afectados por alguna discapacidad.

En ese contexto, el equipo de abogados en Barcelona y Madrid de Toro Pujol Abogados ofrecen la más completa asesoría acerca de la reforma de la Ley General de Discapacidad y cómo afectará este nuevo régimen.

La afectación de la reforma de la Ley General de Discapacidad en la sociedad La inclusión de las personas con discapacidad en los diversos contextos sociales ha sido materia de debate en las últimas décadas. A lo largo de los años, la legislación ha dejado desproveída de derechos a esta parte de la sociedad. De hecho, a partir de un cierto grado de discapacidad, los afectados pasaban a ser automáticamente tutelados por un representante legal, haciendo que la toma de decisiones importantes pasara a a manos de otra persona.

La entrada en vigencia de la Ley 8/2021 ha puesto fin a esta dependencia bajo la premisa de que hay muchos grados de discapacidad y que, por lo tanto, hay personas con discapacidad que están perfectamente preparadas para tomar según qué decisiones. Gracias a esta reforma, las personas afectadas podrán realizar acciones como comprar o vender una casa, contraer matrimonio o gestionar una herencia, entre otros negocios jurídicos.

La importancia de recibir soporte de abogados expertos en discapacidad Tras poco más de un mes en vigencia, esta reforma legislativa sigue siendo muy reciente y genera dudas, por lo que muchas personas todavía no saben cómo pueden ser amparadas por ella. La comprensión y el alcance de la Ley General de Discapacidad pueden resultar complejos si no se dispone de la asesoría necesaria. En ese contexto, la mejor opción es contar con la asesoría de abogados expertos en discapacidad.

El equipo de abogados en Barcelona y Madrid del Bufete de Abogados Laboralistas Toro Pujol cuenta con juristas expertos en esa área. En una primera visita gratuita, ofrecen todo el asesoramiento necesario para ayudar al cliente a saber cuál es su situación y los pasos a seguir. Su filosofía se basa en aprovechar todas las alternativas extrajudiciales para que la vía judicial sea la última opción. De este modo, a través de una gestión rápida e integral, los Abogados Laboralistas Toro Pujol se encargan de aprovechar todas las ventajas de la reforma de la Ley de Discapacidad para que esta parte de la sociedad pueda mejorar su calidad de vida.

