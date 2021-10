El Pilar de Zaragoza, el anticristo, la Divina Eucaristía y el Garabandal

Este alargado titular, aunque no lo parezca, están relacionados entre sí. El Pilar de Zaragoza, columna sobre la cual se apareció la Santísima Virgen a Santiago, a pesar de haber arrojado bombas para derribarla, ahí sigue firme, no hay mal que pueda derribarla, y esto tiene una aplicación para la vida de cada uno de nosotros, tenemos que apoyarnos en una fe inquebrantable en Cristo Jesús nuestro Dios y Señor, por que no hay poder humano ni diabólico que pueda derribarlo.

El anticristo está actuando cada vez más descaradamente, y se ha infiltrado en el Templo Santo de Dios como podemos contemplar viendo las profanaciones que se producen dentro de la Santa Iglesia Católica contra la Divina Eucaristía, por los ministros que tenían que ser sus guardianes y se han convertido en los mayores profanadores.

En mi dilatada existencia he visto y sufrido esta gravísima desacralización, me he dirigido en multitud de ocasiones a todas las Diócesis de España denunciando y solicitando que se anule la comunión en la mano, aún estoy esperando que alguien al menos, aunque no sea nada más que por educación, un acuse de recibo. Por tanto, sin duda alguna, el mal está dentro de la Iglesia Católica.

Y por fin Garabandal, apariciones de la Santísima Virgen que aunque aún no han sido aprobadas por la Iglesia, están más vivas que nunca. Ya sabemos que el último mensaje dado por la Santísima Virgen, anunciando el fin de los tiempos que no es el fin del mundo, si no se cumplía su pedido. Y ahora he visto en un video sobre Garabandal un dato que yo desconocía; al parecer cuando Conchita una, de las niñas videntes, estuvo en un colegio en Burgos, dijo a la Madre Superiora, así lo he entendido, que antes del Aviso que había anunciado la Virgen, habría un pre-aviso que se produciría con la celebración de un Sínodo de los Obispos. Veo que se anuncia la celebración de un Sínodo de los obispos, con un documento preparatorio de fecha 7-9-2021.

Celebración con inicio 9-10 de Octubre 2021 en Roma, con el título: “Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” Que con fecha del mes de Octubre de 2023, se celebraría una Asamblea General Ordinaria Sínodo de los Obispos. ¿Será este Sínodo el pre-aviso que dijo la Santísima Virgen? Habrá que estar atentos. Pero hay que terminar este escrito con optimismo, pues si asentamos nuestra vida en Cristo, no hay poder ni humano ni diabólico que nos separe de El.