La Madre Trinidad de la Santa Madre Iglesia

viernes, 15 de octubre de 2021, 11:53 h (CET) El 28 de julio de 2021, marchó al Cielo la Madre Trinidad Sánchez Moreno, Fundadora de “La Obra de la Iglesia”. Ahora que han terminado las restricciones de aforo en los templos, se celebran Eucaristías por su alma en distintas ciudades, presididas por el Arzobispo u Obispo de la diócesis.

¿Por qué la presencia del Obispo? La Madre Trinidad fue una gran mística de nuestro tiempo, que puede contarse entre los más renombrados de nuestra tierra ( Santa Teresa, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola…). En sus largas horas de Sagrario en su parroquia de Dos Hermanas ( Sevilla), su pueblo natal, Dios invadió su alma y le mostró su Esencia, Una y Trinitaria, y pudo contemplar la Belleza “tan antigua y siempre nueva” que decía San Agustín una vez convertido.

Más tarde, en 1959, recibió, de Dios, este encargo: “¡Hazme La Obra de la Iglesia!”. No pudo entenderlo. “Con todo lo que te he dado, ¡ya sabes lo que tienes que hacer…!” – le insistió, el Señor. Y se lanzó a la fundación de un movimiento apostólico que abarca todos los estados de vida ( hasta tiene algún obispo).



Con su gracia andaluza, hablaba de Dios, y con tal fuerza que parecía que lo había contemplado cara a cara. De otro modo, ¿cómo acertar en la explicación del misterio divino con tanta claridad? ¡Qué ímpetu, fuerte vivencia y gozo desprendían las palabras de esta mujer sin estudios! ¡Gran teóloga, sin haber leído libros! Ella, que sólo pudo estar de oyente en la escuela ( tuvo un accidente en la vista mientras jugaba de niña), ha dejado decenas de volúmenes.

Pues sí, la Madre Trinidad fue invadida por el misterio de Dios Trino en uno de sus largos momentos junto al Sagrario de la iglesia de su pueblo. Adolescente aún, respondió al Señor: “¡Seré tuya, totalmente tuya y para siempre!” No fue broma: así vivió hasta que su alma voló al Cielo con 92 años. Había dicho: “ Mi vida es cantar hasta morir y morir cantando la riqueza, la grandeza, la perfección de la Iglesia”. Su alma penetró en la hermosura de la Iglesia Católica, Esposa de Cristo, y la hacía sufrir la suciedad que, hijos pecadores, lanzan a su rostro.

Es cierto, la Iglesia es preciosa, con un atractivo que cautiva a quienes se le acercan, con rectitud en su interés, a conocerla. La fuerza de la VERDAD, que la Iglesia contiene y expresa, es ingente y, por eso, estorba y quieren derribarla - no lo conseguirán-; se exagera el número de sacerdotes y religiosos abusadores computados desde setenta años atrás, sin que importe la carencia de suficiente documentación, y lo presentan como reciente ( el 96 º/º de abusos en Francia son ajenos a gente de iglesia; pero esos no suenan). La Iglesia es la única institución cuya luz hace aflorar la fealdad de la barbarie instalada hoy en gobernantes (y gobernados) que desprecian la dignidad del hombre.

Sugestivos estos versos de la Madre Trinidad: "…Si te viera otra vez,/ recobrando de nuevo/ fortaleza que impregne mi vida/ para estar en destierro/(…) ¡Un instante, Señor, pues, sin Ti, nada puedo…!/Yo no busco vivir, ¡sólo quiero mirarte sin velos/ en la luz de tu gloria, o en la densa tiniebla/ que envuelve este suelo! (…)" -20-3-1975.-

