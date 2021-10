Los “ninis” Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

viernes, 15 de octubre de 2021, 11:48 h (CET) Me parece muy preocupante el informe de la OCDE sobre la situación de los jóvenes en España, informe que pone sobre la mesa un problema social que, a mi entender, debe convertirse en prioritario tanto para los responsables políticos como para la sociedad civil.

España es el segundo país de la OCDE, después de Italia, con mayor número de personas entre los 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Cerca de un millón de jóvenes españoles viven en la permanente desocupación, según esa fuente.

La gravedad de estos datos se acrecienta si consideramos que, desde 2010, no ha cambiado prácticamente ni el porcentaje de los que sociológicamente se denominan "ninis", ni la tendencia.

