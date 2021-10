La profanación de Canfranc

Realmente es asombroso, como escribió D. Javier Paredes, no tenía información de que nunca hubiese sucedido una cosa igual, ni yo y ya tengo 85 años. El sacerdote moja la Sagrada Forma en el Cáliz y la deposita en la mano del fiel que va a comulgar.

Cuando se celebra el Santo Sacrificio de la Misa, el celebrante consume las Sagradas Especies, primero la Sagrada Forma y bebe del Cáliz, su mano no toca para nada la Preciosísima Sangre, y aún cuando se de a los fieles la comunión bajo las dos especies, el sacerdote no introduce para nada su mano en el Cáliz, coge la Sagrada Forma y la moja en el Cáliz y luego la deposita en la boca del comulgante, con suma atención para que no caiga al suelo ni una gota de la Preciosísima Sangre de Cristo.

Pero esta profanación de Canfranc es de suma gravedad, si el comulgante recibe en su mano, la Sagrada Forma que previamente ha introducido en el Cáliz el sacerdote, ¡¡¡QUEDARÁ MANCHADA LA MANO DEL COMULGANTE CON LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE CRISTO!!!