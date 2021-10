En España se necesitan más de 30.000 especialistas en ciberseguridad según el último informe ISC2 Comunicae

viernes, 15 de octubre de 2021, 09:54 h (CET) El último ciberataque recibido en la Universidad Autónoma de Barcelona que ha dejado sin clases a sus alumnos por más de una semana es uno de los últimos ejemplos de la creciente necesidad de empresas e instituciones de contar con personal cualificado en ciberseguridad Tal y como manifiesta el último informe del International Information Systems Security Certification Consortium (ISC2) en España existe un déficit de profesionales que se cifra hoy en 29.000 trabajadores, dejando al descubierto a las propias empresas y sobre todo los datos e información.

¿Se dispone de suficientes profesionales de la ciberseguridad para evitar las amenazas a las que se esta expuesto? ¿Están las empresas e instituciones preparadas para abordar estas situaciones?

La pandemia ha provocado una migración definitiva a internet de casi la totalidad de la actividad económica y social y, como consecuencia se han digitalizado numerosos procesos diarios como el pago por ecommerce, el teletrabajo en general, en especial reuniones y llamadas, la formación a distancia, etc. que han incrementado la demanda de personal cualificado en ciberseguridad. De hecho, un estudio de IDC Research ya estimó que en el año 2020 un déficit de talento a nivel europeo de más de 350.000 profesionales dado el incremento en más de un 55% de las inversiones de las empresas en su seguridad informática.

Experto en ciberseguridad: una trayectoria de proyección de futuro

El nuevo escenario laboral/digital obliga a empresas e instituciones a estar más preparadas e invertir en personas formadas en ciberseguridad o bien formar a los profesionales de sus equipos en la temática. Sin duda, una opción de futuro para muchos graduados en informática es especializarse en este campo, como, por ejemplo, con el Postgrado en Ciberseguridad de Aplicaciones Web, tanto en online como presencial y este te aportará un Certificado profesional en ciberseguridad de apps web. Se trabajan todos los conocimientos teóricos y las habilidades prácticas necesarias para mitigar vulnerabilidades de aplicaciones web empresariales (página informativa, accesos VPN SSL, servidores de ficheros, etc.), así como las técnicas más usadas por los ciberdelincuentes.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.