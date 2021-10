Correa doble multi-posición de Patitas Barcelona, perfecta para hacer deporte con la mascota Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 17:53 h (CET)

Perfecta para cualquier ocasión por su versatilidad, la correa doble multi-posición es perfecta para que las mascotas acompañen a sus dueños en los paseos o distintas actividades deportivas. Este producto se establece como un novedoso accesorio de Patitas Barcelona para las mascotas de la casa.

El lanzamiento del complemento forma parte de un catálogo de productos que incluyen collares, arneses y camas. Todo está elaborado con piel sintética que no se ensucia y es más resistente, razón por la cual tiene una larga vida útil. La fabricación artesanal permite diseños originales que no se encuentran en otro lugar.

Modelos adaptados a todas las necesidades Cada mascota tiene sus necesidades y su propio carácter. Estos rasgos particulares exigen un tipo de accesorio adecuado para cada temperamento. Patitas Barcelona ha pensado en esto y por ello ha diseñado un amplio portafolio de diseños para atender cada necesidad.

Uno de los artículos que más retan a los propietarios de mascotas a la hora de adquirirlos son los arneses. Patitas Barcelona tiene el modelo anti-tiro, que ayuda a controlar los tirones de correa del perro. Para los más inquietos están los arneses anti-escape, que aseguran a la mascota del pecho y la cintura. Estos accesorios se pueden combinar con correas clásicas o doble de multi-posición, para la comodidad y movilidad del animal.

Ina Parera, la propietaria de la marca, destaca también la calidad de sus productos. Las materias primas se adquieren con proveedores que cumplen las normas internacionales de calidad ISO 9000. Por otro lado, los accesorios de Patitas Barcelona se elaboran con piel artificial cosida sobre cincha de nylon.

Durabilidad y seguridad con los productos de Patitas Barcelona La mente creadora de esta marca dedicada al bienestar de las mascotas a través de accesorios amigables con ellas, Ina Parera, destaca que los collares, correas y arneses de Patitas Barcelona pueden llevarse a la playa, a la montaña o transitar por la ciudad. La diseñadora y creadora de la marca explica que la competencia, a menudo, suele trabajar con telas que se ensucian y se deterioran rápidamente.

En cambio, los productos elaborados por esta firma no tienen esos problemas, lo que a la larga los convierten también en los más económicos. Su durabilidad le permitirá a la mascota usarlos durante mucho tiempo, y por lo tanto, ahorrar costes.

La oferta del catálogo de Patitas Barcelona incluye múltiples diseños y colores divertidos para los animales domésticos. Con los collares otra ventaja es la seguridad, ya que se les puede agregar el nombre y un teléfono de contacto para casos de emergencia. Sin duda, actualmente los productos de esta tienda son de la mejor calidad que se puede encontrar en el mercado, no solo por los materiales usados para su fabricación, sino también por el amplio catálogo de modelos que disponen.

