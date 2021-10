Elba Trad proporciona un servicio de traducciones médicas en más de 260 idiomas Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 17:09 h (CET)

En un contexto totalmente conectado, a día de hoy los pacientes pueden elegir hacer una consulta con un profesional médico especialista de otro sitio, ya sea mediante videoconferencia o viajando.

Con Elba Trad, empresa especializada en la traducción de documentos, tanto los extranjeros en España como los locales que necesiten presentar documentación en el exterior pueden encontrar traducciones médicas de forma profesional.

Los pasos a seguir para los documentos médicos En el caso de los legajos médicos, las historias clínicas, los análisis de diagnóstico o cualquier otra información sobre la salud de un paciente, el documento debe estar en el idioma nativo de quien lo vaya a examinar. Para obtener la traducción, no es necesario presentar la documentación original, ya que se puede utilizar una versión digital, siempre y cuando sea completamente legible.

Si el documento está en formato físico se puede escanear para pasarlo a formato PDF o, directamente, utilizar alguna aplicación como CamScanner desde el móvil para tomar una foto de buena calidad. Una vez el documento está disponible en formato digital, es necesario rellenar un formulario online y enviarlo para que los profesionales de Elba Trad puedan realizar un primer análisis de la traducción a hacer. A continuación, el cliente recibirá un presupuesto, que se basa en la longitud del documento y en los idiomas necesarios, y un tiempo estimado requerido para completar el trabajo.

Plazos y traducciones médicas urgentes Elba Trad cuenta con traductores oficiales en todos los idiomas oficiales, que son más de 260, lo que permite realizar trabajos que no requieran una traducción desde o hacia el español, sino directamente entre otras lenguas. Se trata de profesionales nativos, por lo que los resultados son perfectos en cuanto a fluidez y calidad. En cuanto a los tiempos, un documento común de hasta 5 páginas puede ser traducido en una media de 3 días. Si se requiere la entrega en físico, dependiendo del medio de transporte que elija el plazo puede ser de 5 a 7 días. En cambio, en formato digital, los plazos se acortan hasta entre 24 y 48 horas.

En el caso de que se trate de un idioma menos conocido o frecuente, para los que hay pocos traductores, el tiempo de espera puede variar de acuerdo al volumen de trabajo que tenga el profesional. Existe la opción de requerir un trabajo con carácter de urgencia, para el cual los traductores tendrán prioridad.

Elba Trad cuenta con profesionales jurados que pueden trabajar tanto en traducciones médicas como en otro tipo de documentación legal. Todos son profesionales acreditados ante el Ministerio de Asuntos Exteriores y cuentan con años de experiencia que les avalan como una de las empresas más demandadas en el sector de la traducción de documentos.

