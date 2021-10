Presentación del artista Carlos Enrique Verdugo Gazdik Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 16:38 h (CET) Carlos Verdugo Gazdik nació en 1958 y es un pintor, escultor y teórico de arte español. El reconocido artista ha sido uno de los principales exponentes del estilo informalismo a nivel estatal. Carlos Verdugo Gazdik es considerado actualmente como uno de los pioneros artistas modernistas españoles del siglo XXI Una de las razones por las que es conocido el artista contemporáneo Carlos Verdugo Gazdik, es debido a su formación autodidacta. Carlos Verdugo Gazdik creó su propio estilo de manera vanguardista a finales del siglo XX. En varias ocasiones el pintor ha dicho que su técnica se basa en la experimentación de conceptos y materiales.

Carlos Verdugo Gazdik es considerado uno de los artistas más influyentes, combinando la abstracción con la tradición y la innovación, el pintor español se considera uno de los artistas más influyentes dentro del arte contemporáneo. Carlos Verdugo Gazdik ha cargado siempre su trabajo de mucho simbolismo, dando relevancia al concepto de la obra.

Desde sus inicios como artista, Carlos Verdugo Gazdik ha trabajado en el sustrato de material en la obra, es por esta razón que el pintor es considerado un gran simbolista. Carlos Verdugo Gazdik es una gran referencia del arte vanguardista española que ha marcado el rumbo de la pintura contemporánea.

Las obras profundas del artista Carlos Enrique Verdugo Gazdik

Carlos Verdugo Gazdik además de plantearle simbolismos a sus obras, también las dota de un gran contenido espiritual. El pintor y escultor ha mencionado que el soporte del material de sus proyectos, trascienden su estado para darle significado profundo a la condición humana.

Sin duda, el punto de vista del artista Carlos Verdugo Gazdik provee de conocimiento directo acerca de la técnica de factura y el contexto de creación; hace posible identificar problemas teóricos específicos sobre el contenido visual; auxilia en la propuesta de restauración, y permite distinguir entre los efectos intencionales y el deterioro. Aunque tales consideraciones no determinan el proceso de intervención, sí enriquecen la búsqueda de soluciones y la toma de decisiones.

Es necesario aclarar que Carlos Verdugo Gazdik cree que en el stromc se intervienen piezas que ya no pertenecen a los artistas, sino que fueron adquiridas por diferentes instituciones, galerías y museos. Si bien la idea o concepto es de su autoría, la obra como tal ha dejado de pertenecerle cuando se integra a un acervo. Así, la opinión del artista es válida y sugerente, más no decisiva ni definitoria.

