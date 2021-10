Vivva ofrece oportunidades de empleo a personas con discapacidad Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 16:33 h (CET)

La sociedad tiene el objetivo común de garantizar la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer y por ello existe el Centro Especial de Empleo Vivva.

Vivva es una organización que se dedica a promover la inclusión de profesionales con discapacidad en escenarios laborales donde puedan desarrollar todo su potencial. Con este fin, asesora a empresas y a trabajadores para acompañarles durante el proceso de selección y contratación.

El Centro Especial de Empleo Vivva se encarga de la inclusión en el ámbito laboral Vivva se encarga de dirigir el proceso de selección y buscar empleo para personas con discapacidad, así como de garantizar su integración en el mercado laboral, favoreciendo su acceso en empresas de numerosos sectores. Este servicio no solo beneficia al colectivo de personas con discapacidad, sino que también beneficia a las empresas que incluyen en su plantilla a estos trabajadores. Numerosos estudios demuestran que la integración de trabajadores con discapacidad en las estructuras de las empresas aporta múltiples ventajas.

Además de ocuparse de fomentar la inclusión, integrando y guiando, en el ámbito laboral, Vivva también ofrece directamente a las empresas un amplio conjunto de servicios: limpieza, lavandería industrial, manipulados, auxiliares administrativos o jardinería. También brinda servicios de limpieza y regeneración de techos y suelos a través de la marca Reciplac.

Vivva es un Centro Especial de Empleo que ayuda a las empresas para que cumplan la Ley General de Discapacidad, la cual obliga a todas las compañías de más de 50 empleados a incluir dentro de su plantilla laboral a profesionales con discapacidad.

En este proceso, la intervención de Vivva no solo se queda en el asesoramiento, también se ocupa de acompañar tanto a las empresas como a los trabajadores con discapacidad durante todo el proceso de adaptación al puesto de trabajo. De esa manera, la integración se realiza de forma rápida y sencilla.

La importancia de dejarse asesorar por un Centro Especial de Empleo Los Centros Especiales de Empleo son empresas creadas con el propósito de funcionar como un enlace entre los trabajadores con discapacidad y las empresas que los contratan. En el caso específico de Vivva, su propósito de inclusión se combina con el objetivo de promover el respeto por el medioambiente, motivando a generar menos residuos y utilizando productos no contaminantes.

Por otro lado, esta organización, además de trabajar para la transformación de una sociedad inclusiva, también se ocupa de que todas las personas tengan las mismas oportunidades de empleo y que se integren en todos los sectores.

Finalmente, es importante destacar que Vivva es una organización con una dilatada experiencia y que cuenta con un equipo de especialistas en áreas como Recursos Humanos, Psicología o Trabajo Social.

En conclusión, Vivva es un Centro Especial de Empleo innovador que proporciona trabajos a personas con discapacidad y que además es respetuoso con el medioambiente. Las personas que estén interesadas en recibir más información sobre el empleo y las personas con discapacidad pueden entrar en la página web de la empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.