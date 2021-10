¿Por qué alquilar un inmueble con La Casa Agency? Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 17:02 h (CET)

Es importante saber cómo elegir un buen inquilino con el fin de evitar problemas en el futuro, como el incumplimiento de las normas, el retraso en los pagos, etc. Alquilar pisos es un proceso muy utilizado, ya que permite a las personas ganar dinero alojando a otras personas en su vivienda.

La Casa Agency Clot es una agencia inmobiliaria que ayuda a sus propietarios a encontrar a la persona adecuada para ocupar su hogar. Esto es posible gracias a su equipo de expertos en el sector de inmuebles, el cual siempre está dispuesto a ofrecer un servicio eficiente y de calidad.

¿Cómo encontrar un buen inquilino para un piso con La Casa Agency? Alquilar una propiedad a otra persona es una buena idea de negocio, aunque hay que tener en cuenta diferentes factores. Entre estos, es muy importante cerciorarse de que el inquilino es capaz de pagar la renta todos los meses, no representa un riesgo para los vecinos y tenga un perfil profesional y personal adecuado.

Sin embargo, elegirlo conlleva mucho tiempo y esfuerzo, pero para ahorrar a los propietarios todo este trabajo, La Casa Agency dispone de un equipo de expertos en el sector inmobiliario, con convenio con la compañía Aseguradora Arag, especializada en seguros de impagos, quien filtra toda la documentación del posible candidato junto a la empresa WorkRisk correduría de seguros propia del grupo.

El objetivo de estos profesionales es utilizar su experiencia y conocimientos adquiridos en la compraventa y alquiler de viviendas, para garantizar la comodidad y la seguridad de las personas que van a vivir en la casa.

Según comenta el Director Comercial y Franquiciado de la oficina de El Clot Jean Paul Cherigny.

Encontrar inquilinos gracias a La Casa Agency Una de las razones por las que muchas personas en España escogen los servicios de La Casa Agency es por su seguro de impagos. El hecho de poseer un seguro de este tipo ofrece al usuario la tranquilidad de recibir el pago del alquiler en caso de que el inquilino no pueda hacerlo o se niegue a realizarlo.

Además de esto, el departamento de seguros WorkRisk y la compañía aseguradora Aragag se encarga de llevar a cabo todos los procesos legales necesarios para resolver cualquier desahucio. De esta forma, el dueño de la propiedad contará con expertos en asesoría financiera y legal para lograr exigir su derecho al desalojo o cobro inmediato de la renta.

Por otro lado, los profesionales de La Casa Agency también son muy solicitados por los arrendatarios, quienes solicitan sus consejos y asesorías.

En conclusión, antes de alquilar un piso o vivienda en España es importante saber elegir qué inquilino puede cumplir con las normativas establecidas en el contrato. Por esta razón, la agencia inmobiliaria La Casa Agency dispone de expertos en inmuebles para encontrar un arrendador que pueda ofrecer paz y tranquilidad al propietario.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.