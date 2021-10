Más de la mitad de los productos con Nutriscore B son ultraprocesados Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 13:49 h (CET) Según un reciente estudio realizado por el CoCo sobre la calidad nutricional y el procesamiento de los productos de consumo más vendidos en los supermercados españoles El 52.27% de los productos con Nutriscore B, y el 21,74% de los productos con Nutriscore A, son ultraprocesados.

Entre los productos de peor perfil nutricional se encuentran los refrescos “zero”, el agua mineral con sabores, las barritas de pescado rebozadas, el pan de molde o las galletas sin azúcar, entre otros.

Según un reciente estudio realizado por El CoCo, la aplicación gratuita que analiza los productos de supermercados para ayudar a las familias a elegir los alimentos más saludables, de todos los productos más vendidos en España se observa que más de una cuarta parte de los productos de alimentación ultraprocesados tienen NutriScore A o B. En concreto, de los productos con Nutriscore B, el 52,27% son ultraprocesados, y el 21,74% con Nutriscore A son ultraprocesados.

Estas cifras representan los hábitos de compra de un gran porcentaje de la población que toma como referencia el sistema NutriScore a la hora de comprar productos que consideran saludables. Es posible que los consumidores adquieran estos productos ultraprocesados en base a una buena clasificación en NutriScore, que lleva a asociar la etiqueta A o B que aparece en los envases, con la opción de elección más sana y menos procesada. De hecho, según una encuesta realizada por El CoCo en el mes de septiembre, más del 35% de los consumidores se preocupan más por la alimentación saludable desde la pandemia del Covid-19, a pesar de seguir teniendo una cifra inalterable durante dos años, en la que el 63,47% de los productos más consumidos son ultra- procesados.

Este estudio realizado en nuestro país compara el grado de procesamiento mediante el sistema NOVA reconocido por FAO y OMS, y la supuesta calidad nutricional según la clasificación NutriScore en 164

tipos de alimentos y bebidas, que pertenecen a las 48 marcas de gran consumo más vendidas en nuestro país según el ranking Kantar Brand Footprint España 2021.

En este sentido, los principales productos con Nutriscore B y que a la vez pertenecen a la categoría de ultraprocesados son: los conocidos como “refrescos 0”, el agua mineral con sabores, el pan de molde, las “mini” tostadas, las barritas de pescado rebozadas, el cacao instantáneo, las galletas” 0 azúcar “y las cremas de verduras.

“Los productos ultraprocesados están consiguiendo una buena puntuación en NutriScore de forma atípica. Jugando con los ingredientes consiguen obtener del algoritmo de NutriScore la deseada nota en verde, a pesar de seguir siendo elecciones muy poco interesantes o negativas desde el punto de vista nutricional. De esta forma, los consumidores sin ser conscientes y confundidos por estas notas positivas de NutriScore pueden verse tentados a elegir productos que en su gran mayoría no deberían formar parte de una dieta saludable, según las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, declaró Bertrand Amaraggi, CEO de El CoCo.

Asimismo, el 21,74% de los productos con Nutriscore A; es decir, clasificados aún mejor por su perfil nutricional según NutriScore, son también ultraprocesados. Se encuentran en: el pan de molde, el caldo para paella o para fideuá y las leches con calcio.

“Estos datos, vienen a confirmar una vez más, que el gobierno tiene que revisar el sistema actual de clasificación nutricional de alimentos de NutriScore, y proponer otro sistema que no ofrezca falsas lecturas. Es importante hacer notar que todos estos productos, en relación con aquellos con nota positiva en NutriScore y que al mismo tiempo son ultraprocesados, se podrían publicitar sin ningún tipo de restricción si se llevara a cabo la propuesta anunciada en su día por el ejecutivo de permitir solo la publicidad dirigida a niños, de productos con NutriScore A y B”, concluyó Juan Revenga, Dietista-Nutricionista y Biólogo, miembro de la Academia Española de Nutrición y Dietética.

¿Qué es NutriScore?

El Nutriscore es un sistema de etiquetado frontal de alimentos que pretende ayudar a los consumidores a valorar fácil y rápidamente su calidad nutricional, simplificando la interpretación del etiquetado nutricional situado al dorso del paquete.

Alimentos ultraprocesados y relación con enfermedades

Los alimentos ultraprocesados son formulaciones industriales elaboradas principalmente a base de sustancias extraídas o derivadas de alimentos y que incorporan múltiples ingredientes que difícilmente se pueden encontrar en una cocina doméstica. Estos productos suelen destacar por poseer un pésimo perfil nutricional al presentar un alto contenido en azúcares libres, grasa total, grasas saturadas y/o sal; y al mismo tiempo presentar un bajo contenido en proteína, en fibra alimentaria, en minerales y en vitaminas, en comparación con los productos sin procesar o mínimamente procesados.

La evidencia entre la relación del consumo de alimentos ultra procesados y la salud, aumenta cada día. Según el INE el 62,5% de los varones adultos españoles tiene sobrepeso u obesidad, y en el caso de las mujeres, esta cifra alcanza el 46,8%. Publicaciones prestigiosas como el British Journal of Nutrition pusieron en relieve la relación entre el consumo de ultra procesados en la dieta y riesgo de cáncer; por cada 10% de aumento en el consumo de ultraprocesados, se aumenta un 12% el riesgo de padecer algún tipo de cáncer.

Consumir productos mínimamente procesados y evitar los productos ultraprocesados

La dieta de nuestros abuelos se basaba en alimentos como la verdura, la fruta, el arroz, los cereales, las legumbres, los huevos, el pescado o las carnes que se consumían tras ser sometidos a procesos simples de elaboración y sin un exceso de azúcar, grasas o sal. En definitiva, se trataba de una alimentación basada en productos naturales y comidas caseras con un alto grado de calidad nutricional, además de otros beneficios que cuidaban la salud física y mental, y mejoraban sus emociones.

*Metodología: se ha recurrido al estudio Kantar Brand Footprint España 2021 para saber cuáles son las marcas de gran consumo más elegidas en España. Una vez detectadas estas marcas se ha hecho una búsqueda de los productos más vendidos de este top marcas en la plataforma online de El Corte Inglés, obteniéndose así un listado de 164 productos alimenticios de un total de las 48 marcas más compradas. Posteriormente, la información nutricional de cada producto se ha obtenido del etiquetado nutricional que figura en el packaging del mismo. La información se ha recolectado del 1 al 22 de septiembre de 2021.

Acerca de El CoCo

El CoCo es una aplicación móvil gratuita, disponible en la web www.elcoco.es, App Store y Google Play, que ayuda a los consumidores a entender la información nutricional de los embalajes de los productos de alimentación que se compran con tan solo escanear el código de barras. Se trata de una app que detecta ultraprocesados. Es un proyecto emprendedor formado por un equipo de personas apasionadas y convencidas de que es posible crear una empresa que tenga un impacto positivo en la sociedad. Basado en la economía colaborativa, autofinanciado y 100% independiente, cuenta con una base de datos de más de 250.000 productos en España. Consulta el Manifiesto de El CoCo.

