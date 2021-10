Una tecnología capaz de eliminar el microplásticos del agua gana el eAwards Spain 2021 de fundación everis Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 13:50 h (CET) Captoplastic es una empresa española que combate la presencia en el agua de microplásticos, un contaminante emergente que pone en riesgo la salud humana y el ecosistema. El ganador representará a España en la gran final internacional del Premio Global eAwards 2021, dotado con 60.000 euros. Este galardón premia a proyectos basados en tecnologías de alto impacto que contribuyan a mejorar la calidad de vida o solucionen problemas ambientales La fundación everis ha seleccionado a la empresa española Captoplastic como ganadora del Premio eAwards Spain 2021 entre más de 645 propuestas. La startup utiliza una tecnología pionera en nuestro país para separar los microplásticos, reteniéndolos prácticamente en su totalidad y evitando su propagación en el agua. Se trata de fragmentos de plásticos de menos de 5 milímetros considerados como un nuevo tipo de contaminante de preocupación ambiental emergente. Los expertos calculan que actualmente hay unas 230.000 toneladas de microplásticos en mares y océanos.

La selección ha recaído en un jurado multidisciplinar de reconocida trayectoria, cuya misión es elegir la iniciativa que mejor represente el espíritu de la fundación: un proyecto basado en tecnología de alto impacto, innovador, escalable, sostenible, que contribuya a mejorar la calidad de vida y solucione problemas ambientales.

La fundación everis dotará a Captoplastic con 20.000 euros, un programa de aceleración y un pase a la final internacional del premio, donde competirá con los ganadores de las nueve convocatorias nacionales en Europa y Latinoamérica en el mes de noviembre. El ganador global recibirá un premio adicional de 60.000 euros y asesoramiento especializado.

"A lo largo de las 20 ediciones de nuestros premios se han presentado más de 8.100 proyectos y más del 70% de ellos siguen en activo, lo que refleja la importancia que el ecosistema de emprendimiento tiene en la sociedad. En esta edición han participado casi 650 emprendedores que buscan con sus iniciativas contribuir a solventar los desafíos sociales y medioambientales, como el de Captoplastic, lo que reafirma nuestro compromiso de fomentar el talento, estimular el emprendimiento e impulsar la innovación", afirma Karla Alarcón, Directora general de la fundación everis.

Por su parte, Raquel Parra, CEO de Captoplastic, asegura que "ser los ganadores de los eAwards Spain entre tantas iniciativas que buscan contribuir a solventar desafíos sociales y medioambientales es una alegría y una responsabilidad para seguir escalando un proyecto que surgió en la Universidad Autónoma de Madrid y que tiene como base la innovación y la tecnología. Captoplastic busca acabar con los microplásticos; las herramientas disponibles en la actualidad no son eficaces para eliminarlos. Nuestra tecnología permite separar estas partículas casi en su totalidad, evitando que se dispersen por mares y océanos".

Captoplastic tiene el conocimiento y la tecnología para solucionar el problema actual que constituye la presencia de microplásticos en ambientes acuáticos como agua marina, aguas residuales, agua dulce, alimentos y agua potable, así como agua embotellada, agua corriente, aguas industriales, etc. Además del desarrollo de la tecnología para la eliminación de estas partículas en medios acuosos, Captoplastic ha desarrollado un método de análisis y determinación de los microplásticos en el agua que tampoco existe en el mercado a día de hoy y que es fundamental para la implantación de su proyecto.

Como ganador de la convocatoria española, Captoplastic participará en la semana del emprendimiento que organiza la fundación everis en Madrid para todos los ganadores nacionales, unas jornadas dedicadas a promover el emprendimiento y la innovación a través de seminarios de tecnologías punteras, sesiones de networking, speed dating con inversores y encuentros con referentes del emprendimiento y la innovación, que se celebrará los días 22, 23 y 24 de noviembre.

Además la Fundación, en su misión de impulsar el emprendimiento y la innovación tecnológica, organiza este año una edición gratuita y virtual de su semana del emprendimiento a través de una plataforma inmersiva en un mundo virtual 3D para todo su ecosistema: emprendedores participantes de todas las ediciones, alianzas, profesionales del Grupo everis, etc.

