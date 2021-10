AleaSoft: la necesidad de consensuar la visión de futuro de los precios de mercado en el Project Finance

En la financiación de proyectos de energías renovables el nuevo protagonista es el riesgo de precios de mercados. Por esto es fundamental contar con una visión de los precios de los mercados eléctricos a largo plazo. Precisamente una de las partes más complejas en el Project Finance está relacionada con las distintas visiones de futuro que tienen los actores en la negociación. Los PPA son una herramienta esencial para solventar el riesgo de mercado y conseguir la bancabilidad de los proyectos El pasado 7 de octubre se reanudaron los webinars mensuales de AleaSoft Energy Forecasting en los que se hace un repaso a los temas de actualidad del sector de la energía de la mano de Oriol Saltó i Bauzà, Manager of Data Analysis and Modelling de la compañía. Para dar comienzo a esta nueva temporada se contó con la participación de dos ponentes de Deloitte España, Carlos Milans del Bosch, Partner of Financial Advisory y Pablo Castillo Lekuona, Senior Manager of Global IFRS & Offerings Services. En la mesa de análisis posterior también estuvo presente Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting. Los clientes de AleaSoft Energy Forecasting y de Deloitte España pueden solicitar la grabación del webinar aquí.

En el webinar se realizó un análisis de la situación actual de crisis energética y de precios altos de los combustibles, derechos de emisión de CO2 y de los mercados eléctricos europeos. También se analizó la actualidad de la financiación de proyectos de energías renovables y se describieron los riesgos y dificultades a la hora de preparar la información financiera, recalcando la importancia de las previsiones de precios de mercados con detalle horario como input en estos procesos.

Importancia de contar con una visión de futuro de los precios de mercado en el Project Finance

En el webinar se comentó que, una vez prácticamente desaparecida la feed‑in tariff y teniendo en cuenta que el riesgo de volumen es aceptado, el nuevo protagonista de la financiación de proyectos de energías renovables es el riesgo de mercado. De ahí la importancia de que todos los actores del mercado, accionistas, inversores y entidades crediticias, cuenten con una visión de futuro de los precios a la hora de invertir y prestar dinero.

La “parte fácil” de la financiación de proyectos con precios de mercado

En la financiación de proyectos de energías renovables con riesgo de mercado hay una parte que se puede denominar “fácil” en la que suele existir consenso entre los distintos actores, accionistas, inversores y entidades crediticias. Los supuestos de Capex, Opex e impuestos son comúnmente compartidos por estos actores. En algunos casos están sujetos a la valoración de terceras partes independientes, pero en cualquier caso son supuestos comunes

En general, tampoco existen grandes diferencias en los plazos y el coste de la financiación entre distintas entidades crediticias. Normalmente los plazos de la deuda suelen estar entre 16 a 18 años más el tiempo de construcción y el coste suele estar en un promedio de un Euribor más 250 puntos porcentuales.

Las previsiones de producción de la planta son bastante aceptadas por todos los actores y además han mejorado mucho, especialmente las de eólica que son las más complejas de realizar dado que esta tecnología no cuenta con un perfil de producción tan definido como el de la solar fotovoltaica. En este caso las entidades crediticias son más conservadoras y utilizan el P90 en el cálculo del tamaño de la deuda y los inversores utilizan el P50 para el cálculo de sus rendimientos.

La parte “no tan fácil” de la financiación de proyectos con precios de mercado

La parte más complicada en la financiación de proyectos de energías renovables con riesgo de mercado está relacionada con los precios del mercado eléctrico a futuro, porque suelen haber diferencias significativas entre las previsiones de precio a largo plazo utilizadas por las distintas partes. Los sponsors tienen una visión de futuro más optimista, lo cual es lógico porque su objetivo es conseguir movilizar el capital y convencer a sus inversores. Sin embargo, los bancos suelen ser más conservadores porque necesitan asegurarse el retorno de todo el dinero prestado.

Esta situación de distintas visiones de futuros sobre los precios de mercado hace esencial contratar productos que cubran el riesgo de mercados, sobre todo en proyectos muy grandes. Esta es la razón del auge de los PPA (Power Purchase Agreements), que aunque no cubren el riesgo de precios durante toda la vida de la planta, pueden llegar a cubrir de 10 a 15 años al inicio de operación del proyecto facilitando la bancabilidad del proyecto.

Fuente: AleaSoft Energy Forecasting.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/necesidad-consensuar-vision-futuro-precios-mercado-financiacion-proyectos-renovables/