El turismo rural se consolida como favorito de los españoles tras 2 años de pandemia, por Soldetaberno.com

jueves, 14 de octubre de 2021

jueves, 14 de octubre de 2021, 12:40 h (CET) Una campaña de verano excepcionalmente buena, y un puente del Pilar en el que las ocupaciones han rozado el 95%, hace que la elección de casas rurales para pasar las vacaciones y los días festivos se haya convertido en el motor del turismo interno en España Los españoles han optado en su gran mayoría por pasar sus vacaciones dentro del país. S es el modo ideal de sortear las restricciones y el miedo provocado por la pandemia. El incremento del consumo interno en lo que se refiere a turismo es una tendencia que se espera continúe al alza.

De cara al puente de diciembre y a las vacaciones de Navidad se espera que la ocupación de casas rurales siga la misma tónica actual. No es de extrañar qué muchas personas se encuentren ya buscando su próxima casa rural para realizar una escapada con su familia o sus amigos.

Las casas rurales ofrecen todas las comodidades además de un ambiente ideal para la desconexión. A ello debemos sumar el hecho de que al tener una capacidad más limitada la seguridad es superior a la de la estancia en un hotel convencional. Hay que tener en cuenta que a pesar de haberse relajado las restricciones todavía hay cierto miedo a juntarse con mucha gente en espacios comunes y comedores. Hay que añadir las múltiples posibilidades que ofrecen las casas rurales, especialmente cuando se trata de actividades que implican tener contacto con la naturaleza.

Una de las zonas de España con mayor incremento en la demanda de casas rurales es la provincia de Almería. Sin lugar a dudas, para quiénes ya están proyectando sus próximas vacaciones, encontrar una casa rural en Almería que colme todas sus expectativas supone una ardua tarea, ya que la demanda es muy alta y es necesario buscar con tiempo las casas rurales de Almería qué más puedan adaptarse a las necesidades de cada persona.

No es de extrañar qué Almería sea una de las zonas más demandadas de España en cuanto a turismo rural. Sus paisajes excepcionalmente bellos, una gastronomía que colma las expectativas de cualquier aficionado al buen comer y un clima suave incluso en invierno hacen de Almería el lugar ideal para quiénes son aficionados al turismo rural.

Además de todo lo anterior, las casas rurales son también el lugar ideal para celebraciones y todo tipo de eventos. Las restricciones derivadas de la pandemia, han hecho que las celebraciones familiares sean cada vez más reducidas en número. Sin embargo, la gente no quiere renunciar a un entorno idílico que les permita disfrutar del día junto con sus allegados.

Apostar por una casa rural a la hora de realizar un evento, o de pasar junto con familia y amigos un fin de semana memorable, es sin lugar a dudas, una apuesta sobre seguro. Alquilar una casa rural en Almería, permite multitud de opciones, al tiempo que ofrece todas las medidas de seguridad imprescindibles en estos momentos. Además, es una forma ideal de asegurarse el éxito de cualquier escapada.

Según los datos del BBVA, Almería se encuentra entre las 50 provincias que han recuperado el nivel de gasto turístico de hace 2 años antes de la pandemia. No hay que olvidar que las casas rurales ofrecen un producto premium y de mayor calidad lo que hace que resistan mejor a la crisis. El turismo rural es sin duda, uno de los grandes motores económicos de España, y se ha erigido como favorito de los españoles y españolas.

