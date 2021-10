Vuelve el encuentro nacional de creadores de contenidos profesionales de viaje de España tras la pandemia

Travel Bloggers Forum, un evento que cuenta con la colaboración de IATI Seguros, reunirá del 14 al 17 de octubre en El Puerto de Santa María (Cádiz) a los más relevantes travel influencers del país. Además, por primera vez, como novedad en la cuarta edición se lanza un taller de formación gratuito impulsado por IATI Academy que pretende formar a los profesionales del sector turístico en la gestión de las redes sociales y el marketing digital La pesadilla del Coronavirus remite y las ganas de hacer cosas son más fuertes que nunca. La ciudad de El Puerto de Santa María, en Cádiz, acogerá estos días la IV edición del Travel Bloggers Forum, un encuentro de los más relevantes creadores de contenido de viaje profesionales nacionales que suman miles de seguidores. El evento, impulsado por el Ayuntamiento de El Puerto a través de la Concejalía de Turismo, y que cuenta con la colaboración de IATI Seguros, se ha convertido ya en un referente en el mundo de la comunicación digital en el sector turístico de nuestro país.

Durante cuatro días, del 14 al 17 de octubre, algunos de los más influyentes creadores de contenidos de España debatirán sobre el estado del sector turístico tras la pandemia y, además, por primera vez, participarán en un taller de formación gratuito que pretende formar a los profesionales del sector para ganar competencias digitales e implantar técnicas y estrategias basadas en las redes sociales que ayuden a las empresas para llegar a los clientes.

El programa de formación será el viernes 15 de octubre por la tarde con el taller de trabajo “Planificación y gestión de redes sociales turísticas” en el Hotel Soho Boutique, con entrada libre para el público de 17.00 a 20.30 horas, y en el que colabora IATI Seguros, empresa pionera en la contratación de seguros de viajes on line, a través de IATI Academy, la plataforma propia de formación que pone a disposición de sus afiliados de forma totalmente gratuita.

“La normalidad en el turismo se va consolidando. Eventos de referencia para el sector como este encuentro de creadores de contenido profesional de viajes, una profesión con más futuro que nunca, y en donde nuestra empresa ha estado desde la primera edición, es un buen ejemplo de ello”, explica Alfonso Calzado, CEO de IATI Seguros.

Esta iniciativa responde a una idea de los blogueros de viaje locales Atomarpormundo.com, que son los responsables de llevar a cabo la dirección técnica del evento. Además participarán los siguientes creadores de contenidos profesionales de viaje: Javi Cubo, Travel the life, Objetivo Viajar, El mundo ok, Mindfultravel by Sara, Mi paseo por el mundo y Organizo tu viaje.

Para más ampliar la información puede visitar la web oficial: www.travelbloggersforum.com . El hashtag para seguir el evento será #Forumelpuerto

Acerca de IATI Seguros

IATI es una correduría de seguros, creada por la familia Calzado en 1885, pionera en la contratación de seguros de viaje online tras una importante transformación digital y precursora en la concienciación y apoyo al turismo sostenible.

IATI Seguros es además una empresa socialmente responsable que colabora, a través de la donación de un porcentaje de cada seguro contratado, a la Fundació Nen Déu, una entidad social que trabaja en Barcelona desde 1892 y se dedica a la educación y atención especializada de personas con discapacidad intelectual.

Más de 500.000 clientes en los últimos cinco años han confiado en IATI, empresa que ha incrementado su facturación exponencialmente convirtiéndose así en un referente en el sector no sólo en España, sino en Europa.