OK Mobility entrega los vehículos oficiales al Real Mallorca Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 10:50 h (CET) En un acto celebrado hoy en la sede de OK Mobility, ambas entidades han puesto de manifiesto una vez más la buena relación que les une desde hace cinco temporadas OK Mobility, patrocinador oficial del RCD Mallorca, ha hecho entrega de los nuevos coches de la plantilla en un acto celebrado hoy miércoles en la sede central de la empresa de movilidad y que ha contado con la participación del CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, el CEO de Negocio del RCD Mallorca, Alfonso Díaz, el CEO Deportivo, Pablo Ortells y el entrenador, Luís García.

Durante la celebración del acto, Díaz ha querido destacar la gran sintonía entre ambas entidades, “la cual va más allá de una relación comercial por todas las cosas que nos unen. OK Mobility hizo una apuesta a largo plazo por nosotros”. “Nos llena de orgullo ver como OK Mobility, una empresa mallorquina, está expandiéndose internacionalmente, pero sin olvidar nunca su origen. Este es el tipo de crecimiento que también perseguimos desde el Club”, añade Díaz.

Por su parte, el CEO de OK Mobility, Othman Ktiri, ha querido poner en valor también la “buena relación que nos une a ambas entidades que, más allá de un mismo origen mallorquín, compartimos unos valores deportivos y humanos”. “OK Mobility, al igual que el Real Mallorca, ha demostrado en los últimos años su capacidad de adaptación a los cambios, que ha ido acompañada de un crecimiento progresivo y constante. Es este sentimiento mallorquinista que compartimos con el club el que nos mueve a apoyar a un equipo de primera”.

Ktiri ha querido destacar, además, las sinergias entre empresa y deporte, ya que “existe un gran paralelismo entre lo que ha sido la trayectoria del club bermellón, que empezó a nivel local y ha llegado a la máxima categoría del fútbol español, incluso pudiendo competir a nivel europeo, y la de OK, que nació en Mallorca y se encuentra en pleno proceso de expansión internacional”.

Durante el acto, que se ha podido seguir vía streaming a través de todos los canales oficiales del RCD Mallorca, se ha hecho entrega de los nuevos vehículos oficiales que el equipo conducirá durante esta temporada en sus desplazamientos habituales. Una flota compuesta por vehículos Premium, acorde con el objetivo de OK Mobility de ir aumentado su flota premium y top premium con las marcas más exclusivas del mercado.

En este sentido, Ktiri ha destacado que “nuestro compromiso con el club es tal que queremos ir de la mano del RCD Mallorca en este camino de ascenso a Primera que ha protagonizado. Este compromiso pasa, inevitablemente, por seguir aumentando temporada tras temporada la exclusividad de la flota que ponemos a su disposición”.

Desde hace cinco temporadas, la empresa especializada en movilidad global es uno de los principales patrocinadores del club y cubre todos los desplazamientos de jugadores y directivos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.