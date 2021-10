Selligent lanza Selligent Data Studio PRO, una solución de Dashboard e Informes para Selligent Marketing Cloud Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 10:42 h (CET) Las marcas obtienen una herramienta de información flexible y centralizada para brindar apoyo al marketing omnicanal a la velocidad del cliente Selligent Marketing Cloud (Selligent), la plataforma de Marketing Cloud inteligente y omnicanal y marca de CM Group, ha anunciado hoy el lanzamiento de Selligent Data Studio PRO (SDS PRO). SDS PRO es una solución flexible de dashboards y generación de informes para Selligent Marketing Cloud. Permite a los equipos de marketing crear y compartir paneles de control personalizados utilizando datos disponibles dentro de Selligent y combinarlos con datos almacenados en otras fuentes de datos. Al consolidar datos y generar visiones detalladas de las audiencias y sus interacciones en los distintos canales, SDS PRO resuelve varios puntos críticos fundamentales para los profesionales de marketing.

“Selligent Data Studio PRO supone un nivel superior en materia de análisis de datos y generación de percepciones. Nos permite explorar nuestros datos libremente y sin límites, y nos proporciona mejores percepciones dado que podemos profundizar fácilmente en los datos y realizar análisis desde distintos ángulos”, afirmaba Geoffrey Baudts, director de comercio electrónico y marketing en Cassis-Paprika.

“Selligent Data Studio es la solución de dashboards e informes de marketing más avanzada que he visto en mis 20 años de experiencia. Resulta impresionante el alto grado de flexibilidad y facilidad con el que se generan informes personalizados, además de todo el abanico de opciones para conectarse con otras fuentes de datos fuera de Selligent”, declaraba Jesse Price, director de marketing de comercio electrónico en Shoes For Crews, LLC. “Esto nos ha permitido crear informes de marketing para nuestro exclusivo negocio entre empresas (B2B) que antes hubieran resultado imposibles”.

Los profesionales de marketing están dejando a un lado los grandes cuerpos de marketing monolíticos en favor de asociaciones más ágiles y flexibles. Al mismo tiempo, están dando prioridad a los datos de los clientes para garantizar la capacidad futura de crear una experiencia de cliente omnicanal unificada. El Informe de engagement del cliente de Merkle 2021 revela que el 88 % de los profesionales de marketing están priorizando la recopilación de datos de cara a sus futuras estrategias de marketing.

Selligent ofrece a los profesionales de marketing lo que están buscando con una solución que les capacita para sacar un mayor partido a los datos de sus clientes. Con SDS PRO, los profesionales de marketing obtienen una presentación de información más transparente y ágil que puede ayudarles a actuar a la velocidad del cliente.

Con SDS PRO, los profesionales de marketing pueden:

Crear paneles de control (dashboards) personalizados en los que dar cabida a distintos casos de uso y KPI

Conectar múltiples fuentes de datos en un único lugar

Filtrar paneles de control a lo largo del tiempo para determinar patrones y tendencias

Identificar oportunidades de mejora y optimización y crear segmentos procesables “Los clientes esperan vivir experiencias altamente pertinentes a través de los distintos canales, y, para estar a la altura, los profesionales de marketing necesitan herramientas flexibles que ofrezcan información abundante, y con rapidez. Selligent Data Studio PRO ayuda a los profesionales de marketing a personalizar la generación de informes y los dashboards con facilidad, así como a profundizar en sus datos para tomar decisiones de marketing más inteligentes”, afirmaba Desta Price, directora de producto de CM Group, la sociedad matriz de Selligent Marketing Cloud.

Acerca de Selligent Marketing Cloud

Selligent, parte de la familia de marcas de CM Group, es una Plataforma de Marketing Cloud inteligente y omnicanal para conseguir la mejor experiencia de cliente. Su tecnología dinámica proporciona conocimientos prácticos que permite a las empresas generar un valioso y personalizado engagement con sus consumidores, generando experiencias atractivas en todos los canales. Con equipos en Europa, Estados Unidos y una red global de partners, su misión es personalizar el marketing. Más de 700 marcas globales en retail, turismo, medios de comunicación, entretenimiento, editorial, y de servicios financieros, confían en Selligent para llevar a cabo sus proyectos de marketing. Obtener más información en Selligent y contactar con el equipo en Twitter, LinkedIn y en el blog.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.