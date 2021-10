El endocannabinoide natural PEA es útil para controlar el dolor según un estudio de Bioksan Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 09:58 h (CET) Un total de 170 profesionales de diferentes especialidades en 23 provincias españolas ha participado en la encuesta. Bioksan desarrolla Calmux, un nutracéutico multiacción con ingredientes naturales que contribuyen al normal funcionamiento del sistema nervioso y sin efectos secundarios El 17 de octubre se celebra el Día Mundial del Dolor, promovido por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el año 2004. Se calcula que 8 millones de españoles amanecen cada día con dolor según un informe de la SED (Sociedad Española del Dolor), elaborado en 2019.

El dolor tiene la función de avisar de que algo en el cuerpo no está funcionando bien, sin embargo, pierde este sentido cuando se convierte en crónico puesto que ya no sirve para alertarnos. Su manejo es altamente complejo, por lo que a pesar de los tratamientos disponibles casi un 20% de los pacientes no encuentra una terapia eficaz.

La empresa canaria de nutracéuticos Bioksan trabaja para mejorar las condiciones de vida de los pacientes que sufren, entre otras patologías, el dolor. Precisamente acaba de publicar los resultados del estudio Delphi Calmuxen el que ratifica la buena experiencia de uso del PEA (palmitoiletanolamida), componente principal del nutraceútico Calmux, en pacientes con dolor.

La palmitoiletanolamida, PEA

La PEA es una molécula que sintetizan las células del organismo de manera natural para protegerse de la neuroinflamación y el dolor. En situaciones crónicas, las células no producen suficiente PEA y es entonces cuando suplementar con palmitoiletanolamida sintetizada puede ser beneficioso.

En los últimos años la industria farmacéutica se ha centrado en la búsqueda de sustancias para combatir la inflamación y el dolor, como los derivados del cannabis o cannabinoides, con posibles aplicaciones terapéuticas. El PEA actúa de una manera similar, pero, a diferencia de los CBD (cannabidiol) tiene muchas menos trabas legales, lo que lo convierte en un sustituto natural perfecto.

El PEA se ha estudiado especialmente en pacientes con dolor neuropático en los que ha fracasado la analgesia habitual. También en pacientes polimedicados o de edad avanzada que requieren de terapias más seguras y tolerables. Diversos estudios científicos han demostrado su eficacia para el tratamiento de las lumbalgias, el dolor más común en el mundo, y recientemente se han realizado interesantes hallazgos en la prevención de la migraña.

Conclusiones Estudio Delphi Calmux

El estudio se ha llevaba cabo por Bioksan entre 170 profesionales de diferentes especialidades en 23 provincias españolas. Cada médico encuestado atiende a una media de 400 pacientes al mes, de los cuales 167 tienen dolor.

Las especialidades médicas utilizadas en el estudio han sido: Cirugía Ortopédica y Traumatología, Medicina General y de Familia, Ginecología, Medicina Interna, Neurología y Cirugía General.En cuanto al tipo de dolor atendido, el 44% era musculo esquelético, el 25% neuropático, el 16% visceral y un 15%, otros.

Los motivos para prescribirlo fueron que es efectivo, seguro y bien tolerado. Tiene escasa interacción con otros fármacos y menos efectos secundarios que los medicamentos convencionales usados en el tratamiento del dolor. Además, el riesgo de generar dependencia es prácticamente nulo.

Entre las conclusiones del estudio destacan:

El 95% de los encuestados percibe Calmux como un tratamiento natural

El 97% afirma que los complementos alimenticios pueden ayudar a controlar el dolor

El 100% asegura que el PEA es útil para el control del dolor Calmux: Calmux es un complemento alimenticio desarrollado por la empresa de complementos alimenticios Bioksan y elaborado con ingredientes 100% naturales, de alta calidad. Está diseñado para favorecer la multiacción (abordaje del problema desde muchos puntos de vista). Incluye un PEA de alta calidad ultrabiodisponible, LEVAGEN+™, un ingrediente testado clínicamente que ha demostrado que se absorbe mucho mejor en el organismo, por eso con menos dosis se logra mayor eficacia. También lleva asociadas boswellia, scutellaria, harpago,vitaminas del grupo B y selenio, claves en el correcto funcionamiento del sistema nervioso.

Sobre Bioksan: Bioksan es una empresa española que investiga, desarrolla y distribuye nutracéuticos inteligentes que permiten abordar problemas de salud de manera integral. Con ingredientes 100% naturales y respaldados por una concluyente evidencia científica, cumple las normas de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA). La compañía nació en Las Palmas de Gran Canaria en el año 2014 y desde entonces, ha experimentado un incremento anual del 50 % en su facturación. Estos datos han llevado a Bioksan a conseguir un puesto entre las 1.000 empresas europeas que más han crecido en los últimos años, del ranking anual del Financial Times ‘FT1000 Europe's Fastest Growing Companies’.

Con un modelo de gestión basado en el bienestar de los colaboradores, la Responsabilidad Corporativa es parte esencial de su actividad. En este sentido, destina el 6% de su beneficio anual a proyectos solidarios en España y Uganda. Además, es la primera empresa española de nutracéuticos que ha conseguido el distintivo BCorp gracias a su compromiso con el planeta, la salud y las personas.

