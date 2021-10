Energías renovables, ¿única solución para salvar la factura de la luz? Comunicae

jueves, 14 de octubre de 2021, 09:47 h (CET) La tarifa de la luz se ha triplicado desde 2019, y nadie parece capaz de resolver el gran problema: la dependencia energética. La empresa española Rolwind es una de las voces expertas que claman, cada vez con más fuerza y convencimiento, que la única salvación posible está en la apuesta por las energías renovables, en la autoproducción e incluso en la exportación Para Rolwind, pionera en el desarrollo de energías renovables desde hace 15 años, las energías limpias son las salvadoras de la situación actual no sólo por los proyectos que se desarrollan de autoconsumo y Off-Grid (desconectados de la red general), sino porque en España está todo para darle la vuelta a la tortilla: clima, tecnología, personal cualificado, empresas, terreno, seguridad administrativa. Será conveniente dejar de importar la mayoría de la energía, producir energías verdes en grandes cantidades y exportarla. Una oportunidad de oro que no se puede desaprovechar.

La raíz del problema reside en que España compra el 74% de la energía que consume. Esta excesiva dependencia energética implica que no se controle el precio de la electricidad, a merced de los vaivenes de los mercados, y que además la energía que se consume sigue basándose principalmente en combustibles fósiles.

La buena noticia: las renovables también han batido récords en 2020

Según datos de REE, las energías renovables también aportan cifras de máximos históricos: el 44% de la demanda energética española en 2020 fue de origen renovable (también máximos en eólica, 21.9%, y en fotovoltaica, 8%). Un crecimiento del 7.2% en potencia limpia y del 12.8% de producción. La tendencia es imparable, aunque aún queda mucho camino verde que recorrer ya que los combustibles fósiles todavía pesan en el mix energético de España un 28.9% y la energía nuclear un 23%.

Una apuesta por la energía limpia que aporta otros muchos beneficios, como apuntan los expertos de Rolwind: facilita la implantación de un plan de energético independiente; ayuda a democratizar el acceso a la energía y a optimizar su consumo; los proyectos de generación de energía impulsan el empleo local y suponen además unos ingresos seguros y continuados para los propietarios agrícolas.

España: pasar de la dependencia energética a liderar el mercado renovable

Las medidas que ha tomado el Gobierno para reducir la factura eléctrica son insuficientes. Para la mayoría de expertos, entre ellos Rolwind, la única solución eficaz y a largo plazo pasa por potenciar la producción nacional, apostar por un autoabastecimiento energético sostenible que asegure el suministro y permita escalar su comercialización y exportación. Es necesario una reforma integral que acelere de manera ordenada y regulada la transición energética, estimulando el incremento de la capacidad instalada, impulsando el hidrógeno verde, promoviendo el autoconsumo, la movilidad verde y potenciando el desarrollo de sistemas de almacenamiento.

Rumbo al buen camino. A finales de 2020 España contaba con 59.108 MW verdes instalados, el octavo país con mayor capacidad renovable del mundo. Y España es uno de los diez países más atractivos para invertir en energía verde (ranking elaborado por EY). Se calcula una media de 2.500 horas de sol al año y potentes recursos eólicos; la industria ibérica y la tecnología; y la necesidad urgente de independizarnos. Ser dueños de la estrategia energética española. Y eso solo es posible, como bien recuerda Rolwind a los consumidores, acelerando la transición hacia un modelo basado en las energías renovables, limpias, baratas y autosuficientes.

