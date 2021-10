Gamificación, la nueva formación a empleados para la gran restauración Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 08:00 h (CET)

Algunos de los problemas de las grandes cadenas de restauración son incrementar la productividad, progresar en procesos innovadores y optimizar la competitividad. Sin embargo, con el fin de conseguirlo, es importante contar con formación para empleados.

A pesar de esto, hay una gran cantidad de trabajadores de características personales y profesionales muy diversas, lo cual provoca que crear cursos o clases sea complicado. Además, es importante hacer hincapié en que, actualmente, la formación tradicional no es muy efectiva y la online tampoco es dinámica.

Ante este problema, la empresa Tallentto ha decidido optar por la gamificación en la gran restauración, combinando la tecnología móvil con técnicas pedagógicas que garantizan excelentes resultados en la formación empresarial.

Gamificación para los empleados: formación y participación Aunque para muchas personas incluir la gamificación en las empresas puede resultar un error, se ha demostrado que los videojuegos cumplen con las mecánicas y elementos necesarios para hacer de un trabajo duro algo atractivo, divertido y satisfactorio. Además, garantiza la motivación que necesitan los empleados para cumplir con sus tareas de manera efectiva.

La gamificación es una técnica indispensable que surge ante el reto de formar a profesionales para la gran restauración y que consiste en usar mecanismos de juegos en entornos no lúdicos.

Por ejemplo, atender mesas en un café o manejar una granja virtual es un trabajo duro. No obstante, en el entorno digital son dos de los juegos más populares, no solo por la diversión y el entretenimiento que aportan, sino también porque hacen que tareas como ser camarero o agricultor resulten más divertidas.

En resumen, la gamificación motiva a los empleados a centrarse en el proceso de formación e incrementar la participación, ya que no se centra en la temática, sino en la mecánica.

Convertir la formación en transformación para compañías Una de las ventajas principales de la gamificación para empresas es que logra convertir la formación en transformación. Esto permite que los procesos de capacitación que no son obligatorios y que la mayoría de los empleados no llega a completar porque los consideran aburridos, se realicen mediante una metodología divertida y entretenida.

De esta forma, los empleados ya no asistirán por obligación y querrán participar en la formación, gracias al uso de elementos tecnológicos, que además resultan innovadores y con un impacto positivo.

En conclusión, el uso de aplicaciones digitales gamificadas, como las desarrolladas por Tallentto, son esenciales e imprescindibles. Esto se debe a que permiten interiorizar mejor los conocimientos que en una formación tradicional, pero con elementos que incentiven a los empleados y garanticen una productividad mayor.

