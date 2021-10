La importancia de la ciberseguridad para particulares y empresas aumenta cada año, por Sosmatic Emprendedores de Hoy

En la actualidad, muchas empresas realizan una enorme cantidad de gestiones mediante internet, provocando que todos los días mucha de la información privada e importante, tanto de las compañías como de los empleados, circule en la web.

Nunca antes la información confidencial estuvo tan comprometida y expuesta como en la última década, por lo que tomar medidas de ciberseguridad es una necesidad ineludible. Sosmatic es una empresa de asistencia tecnológica que ofrece novedosos sistemas de ciberprotección para familias y empresas, con el fin de resguardar efectivamente sus intereses en el mundo digital.

La importancia de la ciberseguridad Actualmente, no solo las compañías con mayores cantidades de sistemas informáticos son las más propensas a sufrir algún tipo de ataque cibernético, sino que las personas también están siendo víctimas de ellos con cada vez más frecuencia. Actualmente, en internet existen diferentes amenazas informáticas como el phishing, criptomining, o ramsonware. Esta es la razón por la que invertir en ciberseguridad es un aspecto clave para cualquier persona o empresa, ya que así podrán proteger sus datos confidenciales y personales, evitando que sean robados o su identidad sea suplantada.

Sosmatic ofrece para ellos un novedoso servicio de ciberprotección y ciberseguridad con el fin de resguardarles de los peligros presentes en el mundo digital. La empresa ayuda a proteger los sistemas informáticos de cualquier amenaza, haciendo uso de herramientas de seguridad muy avanzadas, que proporcionan una barrera eficiente ante cualquier tipo de ataque virtual a los datos personales.

Los servicios de ciberseguridad ofrecidos por Sosmatic Los servicios que ofrece Sosmatic abarcan un amplio concepto de lo que significa la seguridad informática. De hecho, no solo protegen a sus clientes del robo de información, sino que también se encargan de otras formas de protección digital. Por ejemplo, la empresa se especializa en sistemas que previenen el ciberbullying o ciberacoso tanto a menores como adultos, y realizan el seguimiento en la web de cualquier mención pública que sus clientes hayan tenido en espacios virtuales, en caso de que alguien haya suplantado su identidad. También son capaces de recuperar cuentas sustraídas en redes sociales, blogs y otras plataformas, así como de borrar de la web cualquier aparición negativa del nombre o marca de sus clientes. Adicionalmente, cuentan con sistemas de protección de dispositivos digitales, servicios de geolocalización de dispositivos perdidos y un sistema para la supervisión y control de la actividad de los hijos en internet.

Los ciberataques pueden conllevar problemas graves tanto a personas como empresas y este peligro está cada vez más presente en la sociedad. En ese sentido, contar con el servicio de expertos en ciberseguridad capaces de poder asegurar la integridad digital de las mismas es la mejor alternativa.

