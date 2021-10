FITstore lanza el primer chocolate blanco sin azúcares y sin maltitol Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 08:38 h (CET)

Comer chocolate blanco es un placer que no todo el mundo se puede permitir, como las personas que siguen una dieta sin azúcares con estómago sensible. Para todos ellos, la empresa FITstore, a través de su marca de productos saludables FITstyle, ha lanzado al mercado la primera tableta de chocolate blanco sin azúcar y sin maltitol. Chocolates Torras, la compañía con más de 125 años de historia en la fabricación y exportación de chocolate, ha avalado este producto innovador.

El chocolate blanco sin azúcar ni maltitol La tableta de chocolate blanco de FITstyle es el resultado de una larga investigación para poder elaborarla. No se trata de imitaciones ni de sustitutivos, sino de chocolate blanco real, fabricado en España y fruto de los conocimientos de los expertos chocolateros de Chocolates Torras. Gracias a ellos, se ha podido crear un producto totalmente libre de azúcares añadidos, sin maltitol y con proteínas incorporadas en su fórmula. Como resultado, se ha obtenido un chocolate que, además de delicioso, es muy nutritivo e ideal para quienes cuidan su cuerpo y su salud y aman la repostería y los dulces.

El chocolate blanco sin azúcar de FITstyle representa un nuevo concepto que hace que este dulce ahora sí sea sano, ya que la marca ha puesto mucho énfasis en utilizar únicamente ingredientes cuyos beneficios estén demostrados, garantizando que el usuario comerá una golosina totalmente saludable y apta para toda la familia.

¿Cuáles son las propiedades del chocolate blanco sin azúcar de FITstyle? El chocolate blanco sin azúcar de FITstyle es ligero, sin mezclas ni aminoácidos, con una etiqueta que muestra exactamente cuáles son sus ingredientes, sin engaños ni componentes ocultos. Adicionalmente, ha sido fabricado en laboratorios IFS, los cuales garantizan que el producto cumpla con la seguridad alimentaria que merece el consumidor. Una de las propiedades de este chocolate es que está endulzado con eritritol y glucósidos de esteviol, con lo que se consigue un efecto refrescante y placentero en boca. Se trata de edulcorantes naturales presentes en las frutas y vegetales, con bajo valor calórico. Este chocolate logra mantener su sabor original, siendo casi imposible detectar la diferencia con uno endulzado con azúcar, permitiendo que pueda disfrutarse sin sentir resentimientos ni romper la dieta.

El chocolate viene en una presentación de 200 gramos, un poco más grande que las barras de chocolate convencionales. Además, es ideal para utilizar en cualquier preparación de repostería o para comer directamente. FITstore ofrece la opción de compra online mediante su página web.

