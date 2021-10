Llegan a España los vídeos más creativos y animados en 2D o 3D de la mano de ABCESAR GROUP Emprendedores de Hoy

jueves, 14 de octubre de 2021, 09:00 h (CET)

Utilizado por las empresas para sus presentaciones corporativas, el vídeo se constituye como un contenido audiovisual con un fuerte impacto en los usuarios. Esto se debe a que se ha demostrado que los vídeos logran permanecer durante un mayor periodo de tiempo en la memoria del espectador, a diferencia de las imágenes estáticas o del contenido escrito.

Por esta razón, ABCESAR GROUP ingenió la manera de generar vídeos creativos y animados en 2D o 3D para empresas mediante el motion pack.

La agencia productora se popularizó por crear animaciones atractivas y presentaciones en formato audiovisual en alta calidad adaptadas a las necesidades de sus clientes y a los nuevos requisitos imprescindibles en internet para causar un mayor impacto en los usuarios.

Vídeos creativos y animados en 2D y 3D con ABCESAR GROUP En la actualidad, internet contiene millones de vídeos, creados de manera amateur y profesional por personas y empresas que quieren dar a conocer su presencia. No obstante, en la mayoría de ocasiones, no se logra tener el éxito que se esperaba en el inicio.

Según los expertos de ABCESAR GROUP, una de las principales causas en los fracasos de los vídeos en internet se debe a que el contenido no logra causar un impacto significativo.

“Muchas veces nos encontramos con sectores saturados con recursos audiovisuales. En esos casos, son necesarios vídeos todavía más creativos para captar la atención durante los primeros segundos”, exponen desde la agencia productora. De allí nace la idea de crear producciones animadas en 2D o 3D para organizaciones y de este modo beneficiarse de la curiosidad que generan los primeros segundos del vídeo en los usuarios.

Adicionalmente, se crean gráficos originales en el vídeo que se diferencian del resto de las herramientas comunes y permiten que el interés del usuario se prolongue durante la duración total de la producción.

Como resultado, se logran contenidos audiovisuales únicos y llamativos capaces de comunicar mensajes de manera global.

Mejorar la interacción con los usuarios a través de vídeos animados El motivo principal por el cual un negocio suele utilizar vídeos animados en sus estrategias de marketing es por el alto impacto que estos generan en los usuarios. Esto se debe a que la mayoría de las personas no solo aman las animaciones, sino que dichas acciones consiguen transmitir el mensaje de un modo más dinámico, en detrimento de las imágenes estáticas o las redacciones.

Por lo tanto, un vídeo creativo en 2D o 3D resulta mucho más fácil de entender por parte de un público más amplio.

Otra ventaja a destacar sobre las animaciones en el contenido audiovisual es que estas tienen una alta probabilidad de ser compartidos por los usuarios. El hecho de generar vídeos de la mano de expertos en el sector, además, permite seleccionar el tiempo adecuado del contenido sin que genere fricción o resulte demasiado cansado.

La publicación de vídeos con animaciones como estrategia de marketing digitalestá revolucionando la forma en que las empresas aportan valor a sus contenidos y mejoran la interacción con los usuarios. Actualmente, ABCESAR GROUP apuesta por la creación de un contenido atractivo e ingenioso para mejorar la relación y comunicación de las organizaciones con sus seguidores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.