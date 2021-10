¿Qué color elegir para las canas? El propio, GR-7 Professional recupera el color natural del cabello Emprendedores de Hoy

GR-7 es de los únicos tratamientos para las canas capaces de restaurar el color natural del cabello. A pesar de que la ciencia avanza a pasos agigantados, todavía hoy en día, no hay una sanación para las canas. Las causas de la pérdida del color del cabello, del encanecimiento, pueden ser varias.

La causa principal es la genética, es parte del ciclo de vida. Luego existen otros factores que influyen y agravan el proceso como el estrés, una dieta desequilibrada, dormir poco y el tabaquismo y alcohol.

Cuatro de cada cinco personas sufren problemas de canas. De todos modos, quien se identifique con el problema ahora puede poner remedio a los síntomas de la pérdida del color del cabello con GR-7 Professional.

GR-7 Professional es una loción para tratar las canas. Se trata de un líquido transparente que no contiene pigmentos y, por lo tanto, no tiñe el cabello externamente. Este actúa por absorción en la piel del cuero cabelludo, penetrando internamente hasta el bulbo piloso. De esa forma, estimula gradualmente la producción de melanina, responsable del pigmento natural del cabello.

GR-7 Professional trabaja el precursor de la melanina, que es el ingrediente principal del producto. Este reacciona con el oxígeno y penetra profundamente en el cabello, formando nuevamente el pigmento natural en la persona, y devolviendo así el color del cabello.

GR-7 Professional avalado por la ciencia El producto ha sido testado clínicamente por los laboratorios EUROFINS Scientific para revertir las canas, recuperando el color natural del cabello. Estudios realizados demostraron que el 98,6% de los sujetos que participaron en los test quedó satisfecho con el tratamiento. Se trata de una fórmula segura, eficaz y natural y su uso es fácil, cómodo y sencillo.

Dos pasos a seguir ¿Cómo se recupera el color natural? Se debe aplicar el producto dos veces al día, una por la mañana y otra por la noche. Para hacerlo, hay que distribuir una cantidad de loción suficiente para cubrir toda la piel del cuero cabelludo. Después, hay que masajear uniformemente durante 1 minuto toda la cabeza. Se debe dejar actuar el mayor tiempo posible. Los expertos de GR-7 Professional recomiendan lavarse el cabello cada 3 o 4 días.

Los usuarios deben repetir estos pasos hasta recuperar su color natural. En función del grosor del cuero cabelludo y la estructura del cabello, la consolidación del color puede durar de 7 a 28 días.

Mantenimiento del color natural Para mantener el efecto de GR-7, se puede aplicar la loción de 2 a 3 veces a la semana. No hay que secar ni lavar el cabello inmediatamente después de su uso.

Durante años, las canas han sido uno de las principales complejos de gran parte de la sociedad. Ahora, GR-7 Professional ha sido capaz de devolver la autoestima a miles de personas, solucionando el problema desde la raíz.

