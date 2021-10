Recambios de Carretillas RRP incorpora un nuevo kit de reparación de llantas Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:27 h (CET)

Recientemente, Recambios de Carretillas RRP ha incorporado un nuevo servicio de kit de reparación de llantas, en el que se ofrece un préstamo completo del equipo de montaje y desmontaje de ruedas. Este servicio persigue el objetivo de que el cliente siempre que lo requiera pueda contar con el equipo y las herramientas necesarias.

La compañía lleva más de 20 años en el sector comercializando todo tipo de piezas y productos relacionados con las carretillas elevadoras, manteniendo un firme compromiso en brindar servicios, atención y dedicación exclusiva a las necesidades de sus clientes.

Recambios de Carretillas RRP ofrece un préstamo de un kit de reparación de llantas Para cambiar las llantas de una carretilla elevadora, hay que contar con ciertos equipos y herramientas que sirven para que el trabajo sea más rápido y más seguro. Sin embargo, en muchos casos, no todos cuentan con estas a la hora del montaje y desmontaje de las mismas. Dada la constante búsqueda de innovación y pensando siempre en sus clientes, Recambios de Carretillas RRP ha estrenado recientemente un nuevo servicio en su sección de ruedas. Este consiste en prestarle al cliente todo un kit de reparación con todas las herramientas necesarias para el cambio de llantas de una carretilla elevadora. Ya sea que se trate de un particular o de una empresa, igualmente podrán acceder al préstamo, que incluye un gato para elevar la carretilla, una pistola de impacto eléctrica, boquillas de carraca y maneral de ¾. Todo esto por el pago de una fianza de 1.000€. El envío del equipo se hace a cualquier parte de España, para que el cliente reciba las herramientas directamente en su domicilio o empresa.

Más servicios para llantas y ruedas de intercambio Recambios de Carretillas RRP ofrece también interesantes descuentos en la compra de ruedas y llantas, los cuales se pueden aprovechar ingresando en su página web. Además, proporcionan otras facilidades, permitiendo que, por ejemplo, el cliente entregue su llanta antigua para que la empresa la valore y solo tenga que pagar la diferencia por una nueva. Ahora bien, si la llanta del cliente está en buenas condiciones, la compañía se la cambia sin coste alguno por una en perfecto estado. Para obtener más información acerca de este servicio, solo es necesario ponerse en contacto con su personal. Su equipo de atención estará disponible y dispuesto a ofrecer a los clientes toda la información necesaria al respecto.

Si se cuenta con el servicio de Recambios de Carretillas RRP, cambiar las llantas o las ruedas a una carretilla elevadora ya no volverá a suponer un problema para una empresa.

