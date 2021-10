La importancia del curso online sobre técnicas de estudio integradas de Rosa Serrate para evitar el fracaso escolar en España Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 18:00 h (CET)

El desempeño de los estudiantes se ha convertido en un grave problema en la actualidad, evidenciándose el fracaso escolar en España estadísticamente desde hace años.

Según datos del 2019 reseñados por El Español, entre el 7 y el 9% de los estudiantes de Secundaria repitieron curso. Estas representan las peores cifras de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), llegando a doblar y casi triplicar la media.

Una de las soluciones a esta problemática es aplicar técnicas de estudio integradas de la mano de la psicóloga y pedagoga Rosa Serrate, con el propósito de que los alumnos aprendan a prepararse y aprobar.

¿Cuál es la gravedad de la situación académica en España? La nación española está a la cabeza de la Unión Europea (solo por detrás de Italia) en el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan. Asimismo, casi un tercio de adultos entre 25 y 34 años participantes en encuestas no ha completado la Educación Secundaria.

Las estadísticas demuestran un sistema deficiente y afectan el futuro laboral inmediato de las generaciones. Esto provoca que muchas madres estén preocupadas por el desempeño de sus hijos, por lo que buscan ayuda cuando aún no es tarde. Es así como las técnicas de estudio integradas de Rosa Serrate han ganado popularidad.

¿En qué consiste el curso de técnicas de estudio integradas impartido por Rosa Serrate? El curso se imparte de forma online y está dirigido a madres con hijos de entre 11 y 17 años. La meta es ayudar a los adolescentes en la educación y así hacer frente al creciente fracaso escolar existente en España. El método es sencillo: brindar herramientas y estrategias para perfeccionar el trabajo intelectual, además de buscar un aumento del interés por el aprendizaje y la ganancia de autonomía.

La confianza está ligada al éxito en el desarrollo. Por lo tanto, el joven tendrá una mejor autoestima después de aplicar lo enseñado por la experta Rosa Serrate. De igual manera, los clientes cuentan con acceso a una serie de fichas para trabajar aspectos relacionados como la atención, la memoria y la concentración.

Hasta el momento, las técnicas de estudio integradas de Serrate ya han servido de gran ayuda para numerosas familias españolas. Para obtener más información acerca del curso, los interesados pueden escribir por correo electrónico a consultadepsicologia@hotmail.com o visitar la página web oficial de la profesional.

