Cloud Gestion Software, nuevo socio colaborador de CONAIF

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:19 h (CET) La empresa de software Cloud Gestion recientemente ha firmado un acuerdo como socio colaborador de CONAIF, la mayor confederación de empresas del ámbito de la instalación en España. De esta forma se refuerza la implicación de la tecnológica con la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines (CONAIF). Más de una década de investigación y desarrollo al servicio de las empresas instaladoras y mantenedoras A mediados de 2021, la empresa de software Cloud Gestion ha firmado un acuerdo como socio colaborador de CONAIF, afianzando de este modo su ya estrecha colaboración con los sectores que agrupa esta organización.

CONAIF es la Confederación Nacional de Asociaciones de Empresas de Fontanería, Gas, Calefacción, Climatización, Protección contra Incendios, Electricidad y Afines. Esta confederación alberga a 45 asociaciones dentro de su seno, que en su conjunto engloban a más de 20.000 empresas instaladoras, repartidas por todo el territorio nacional.

Recientemente, durante los días 30 de septiembre y 1 de octubre, CONAIF ha organizado su primer congreso post-COVID19 en la ciudad de Burgos, siendo ASINBUR la asociación anfitriona. Desde el año 2016 no se celebraba este evento en tierras de Castilla y León, cuando se desarrolló en Valladolid.

Se trata, pues, de la mayor entidad empresarial del ámbito de la instalación en España, un sector al que Cloud Gestion se encuentra particularmente orientado. Además de las funciones más habituales de un software ERP, disponen de un módulo para empresas que ofrecen SAT (Servicio de Asistencia Técnica), una función especialmente apreciada y valorada por las empresas instaladoras / mantenedoras.

Cloud Gestion es un software que lleva más de 10 años desarrollándose como aplicación de gestión y facturación en la nube para empresas y autónomos de diversos sectores. Pero desde sus comienzos estuvo particularmente enfocado a las empresas de servicios, instaladoras y mantenedoras.

Cloud Gestion aspira en este sentido a convertirse en una herramienta imprescindible del catálogo de recursos de los negocios del sector, para ayudar a organizar, controlar y gestionar todos los procesos de una empresa instaladora: gestión de clientes, presupuestos, facturación, partes y avisos de trabajo, agenda, trabajo colaborativo a tiempo real, control de proyectos, etc.

A lo largo de más de una década de estrecha relación con las empresas del sector, Cloud Gestion ha ido firmando acuerdos de colaboración con diferentes asociaciones territoriales y sectoriales, como por ejemplo ASETIFE, EPYME, APIET, ASEMICAF, etc.

Gracias a este nuevo acuerdo con CONAIF, Cloud Gestion afianza su propuesta de colaboración a nivel nacional, ampliando así su difusión y alcance.

