¿Cómo logran contenido en redes sociales las empresas?, por The Video Network Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:51 h (CET)

El contenido en redes sociales ha ido evolucionando a la par que las nuevas tecnologías y los intereses del público. En la actualidad, se ha demostrado que los formatos en vídeo generan un 60% más de interacciones y confianza que las imágenes y textos.

Por esta razón, las empresas que buscan posicionarse están eligiendo el vídeo como prioridad dentro de su estrategia de contenido. Con el objetivo de garantizar un resultado impecable, contratan empresas como The Video Network, que se constituye como la compañía con mayor capacidad de producción audiovisual de España con más de 600 expertos audiovisuales.

Vídeos profesionales con rodaje a bajo coste La producción de contenido audiovisual no es solo para grandes empresas, ya que The Video Network ofrece un servicio adaptado a cualquier presupuesto, promoviendo que tanto pymes como autónomos o freelancers puedan sacar provecho a esta herramienta de marketing y ahorrar hasta un 70% en su presupuesto.

The Video Network cuenta con una plataforma de más de 600 profesionales certificados (filmmakers) por su departamento QC, quienes se encargan de analizar los deseos de cada empresa, planificar una estrategia efectiva y brindar asesoría sobre el vídeo que más adapte a sus necesidades. Una vez definidos los objetivos, se dedican a realizar el rodaje y la edición del vídeo, mostrando al cliente en 72 horas un primer resultado para su revisión y ajuste.

Para las empresas, ofrecen el servicio Spot 59″. Este se trata de un vídeo de 59 segundos de duración, donde las compañías podrán comunicar campañas de brandingo cualquier presentación corporativa. También ofrecen cápsulas de vídeo de 30, 20 o 15 segundos de duración, filmaciones de tutoriales y vídeos de producto de 30 y 60 segundos, recomendados para hacer campañas de ventas de productos. Los clientes también pueden elegir su pack de descuentos disponibles con precios especiales para campañas de lanzamiento, productos y redes sociales.

Servicio de calidad The Video Network se ha posicionado como una de las empresas referentes en el mercado audiovisual porque ofrece servicios a precios asequibles y producciones de alta calidad y profesionalismo. Así lo demuestran algunas de las grandes marcas con las que han trabajado como, Larrumba, uno de los grupos hoteleros más grandes de España; la empresa textil, Pedro Gómez en Madrid, o Visionlab, entre muchos otros.

A diferencia de otros servicios de vídeo para empresas, The Video Network ofrece a sus clientes la ventaja de desplazarse a cualquier lugar de España para el rodaje de vídeos, sin cobrar gastos adicionales de traslado. Próximamente, darán un gran paso hacia la internacionalización, expandiendo sus producciones audiovisuales por México, Colombia y Chile.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.