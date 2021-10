Las carretillas contrapesadas eléctricas de HP Elevación Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:00 h (CET)

Cualquier compañía que requiera la manipulación constante de elementos pesados, tanto en exteriores como en interiores, encontrará su mejor aliado en las carretillas contrapesadas eléctricas.

Para adquirir un montacargas de este tipo hay que acudir a concesionarios como HP Elevación que, con más de 20 años de trayectoria en el sector, se consolida como una firma experta en todo tipo de carretillas elevadoras. En su catálogo está disponible tanto este modelo de carretilla elevadora como todos los demás, con el propósito de que el cliente encuentre la que más se ajuste a las necesidades de su negocio.

HP Elevación: especialistas en carretillas contrapesadas eléctricas Las carretillas contrapesadas eléctricas son vehículos de montacargas fabricados para funcionar como una especie de balancín bajo el principio físico de palanca, lo que les permite equilibrar la carga. Para ello, incorporan en su diseño un contrapeso en la parte trasera que hace que la carga se pueda situar en un punto de apoyo específico sin riesgo de que la carretilla vuelque. Dependiendo del modelo de carretilla contrapesada, tendrá un centro de gravedad especificado que definirá cuánto peso puede soportar de manera segura.

Hay distintos tipos de carretillas eléctricas contrapesadas. Las hay con mástiles simples, dobles o triples; de distintos tipos de horquillas, en 3 o 4 ruedas, diferentes capacidades de carga y distintos tipos de tensión eléctrica. Como concesionario oficial CESAB, en HP Elevación se puede comprar cualquiera de esos modelos así como de marcas como Caterpillar, Jungheinrich, Linde, entre otras, ofreciendo así un amplio abanico de posibilidades.

Carretillas elevadoras sostenibles y respetuosas con el medioambiente Progresivamente, los vehículos están dejando atrás los motores a combustible, utilizando en cambio motores impulsados por electricidad. Esto mismo está sucediendo en el mundo de las carretillas elevadoras, siendo las contrapesadas eléctricas un claro ejemplo de ello. Si bien aún hay montacargas que siguen utilizando motores de combustión, las compañías de hoy en día se están inclinando más hacia las de motores eléctricos. Este tipo de vehículos, además de ser más pequeños y mucho más silenciosos y eficientes, no producen ningún tipo de gases contaminantes CO2 a la atmósfera, por lo que preferirlos es también una forma de contribuir con la conservación del ambiente y de promover la sostenibilidad. Además, sus baterías cuentan con una buena autonomía y si se cargan con cargadores de alta eficiencia, el rendimiento puede ser superior.

Todo el catálogo de carretillas eléctricas contrapesadas de HP Elevación está disponible en su página web. Allí se exponen las características detalladas de cada una.

