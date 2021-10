La séptima edición de Decelera Menorca consolida la calidad de las startups participantes Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:40 h (CET) Las startups seleccionadas serán elegidas entre las 20+2 participantes de esta edición para recibir una nota convertible de hasta 150.000€. Gracias a esta financiación, las compañías podrán seguir desarrollando su modelo de negocio alineados con al menos uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Estas 20+2 startups han pasado a formar parte de la comunidad Alumni de Decelera, que guiará su desarrollo en el futuro y dará soporte continuo al conjunto de las compañías VII edición Decelera Menorca

En esta nueva edición de Decelera han participado 30 líderes empresariales -como Paul Ford, Tim Verner, María Raga, o LJ Erwin; una decena de inversores -como Athos Capital, Kira Ventures o GoHub Ventures-, una decena de corporaciones -como Chia, South Summit, Remote o Hubspot; y partners estratégicos del programa

Durante los 10 días del programa, los emprendedores superaron las diferentes fases del proceso que pasan por reconectar con la parte humana, ética y social de los proyectos, por validar el modelo de negocio con líderes empresariales y finalmente por la comprobación de las posibilidades de inversión de cada proyecto Decelera, el primer movimiento mundial de desaceleración de startups tecnológicas-sostenibles, celebrado en la isla de Menorca del 17 al 25 de septiembre, finaliza su VII edición y anuncia que las startups seleccionadas recibirán una nota convertible de hasta 150.000€ para seguir desarrollando sus proyectos empresariales. La decisión será tomada por el comité de inversores de Decelera. Además, podrán co-invertir otros inversores que participaron en la edición como ser Zubi Capital, Ship2b Ventures, Nauta Capital, 4Founders Capital, Athos Capital, Kira Ventures, GoHub Ventures, Edouard Leiceux y fordcp.

“Decelera trae talento a la isla y nosotros tenemos la oportunidad de acompañar a las compañías y generar impacto de gran escala. El proyecto mueve no solo a los líderes de las startups que se trasladan hasta aquí, sino también a la gente local. Con pequeños ajustes puede que este talento finalmente se quede aquí, en Menorca”, afirma Marcos Martín, CEO de Decelera.

La VII edición de Decelera Menorca ha recibido a 20+2 startups de procedencia nacional e internacional relacionadas con al menos uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y con potencial de crecimiento.

Entre estos proyectos destacan los sectores de Saas, Foodtech, Cleantech Healthtech IoT y Productivity, con la participación de startups como: AllRead, Bioo, Closca, Comunitaria, DoGood People, Donadoo, Ecolyze, Exheus, Flown, Fomalizi, HOPU Smart Cities, La Mas Mona, Omashu, Seadora, Sensefinity, Serclet, Togggle, Uncanny, Tricopharming, Elsa Care y Bechained

Durante los diez días de duración del programa, estas startups tuvieron la oportunidad de repensar su modelo de negocio y validarlo junto a los 27 líderes empresariales, una decena de inversores y diferentes corporaciones que forman parte de esta edición de Decelera, que cuenta con el apoyo de partners estratégicos como Chia y Eleven Yellow.

Durante el proceso, las startups superaron la primera fase denomina ‘Breathe’ y enfocada en dinámicas que impulsan a los emprendedores a desconectar de las actividades diarias que no le dejan pensar en la estrategia para el crecimiento de su negocio y en abrir la mente a la creatividad, la colaboración y el factor humano. Las startups crearon un grupo consolidado y tuvieron tiempo para replantearse realmente la dirección de sus objetivos y actuar en consecuencia.

Así, durante estos primeros días del programa, los emprendedores tuvieron la oportunidad de presentar sus compañías al resto de participantes de una manera diferencial. Además, las Startups trabajaron para manejar mejor la atención (deep work) con la Dra. Anastasia Dedyukhina, Consciusly Digital, y a través de la motivación y las experiencias humanas del experto Jason Eckenroth, Lead Director en Wineshipping.

Asimismo, la experta en comunicación y diseño estratégico Carmen Bustos, fundadora de Soulsight, ofreció a las startups una charla magistral sobre cómo focalizarse en sus pasiones y proyectos a través de los valores humanos: “No todo son cifras, tenemos que ser conscientes de otros aspectos tales como la sensibilidad, la conversación y la sostenibilidad”.

Durante esta fase de “Breathe”, han participado también diferentes expertos de la talla de Natasha Lytton, Head of Brand de Seedcamp. Una de las conclusiones más importantes para las startups fue la necesidad de tener momentos de introspección en los negocios, aprovechar el poder de vulnerabilidad y crear un valor fundamental para cada uno de los integrantes de una empresa, no solo para el conjunto de la misma.

Además de aprender sobre la importancia del factor humano y de cómo plantear una relación sostenible con la tecnología de la mano de estos expertos, los emprendedores han tenido también la oportunidad de poner en práctica todas estas claves para saber gestionar y trabajar bien en equipo.

Así, se han impartido diferentes workshops, el más relevante: “Chaos Management”, donde las startups han trabajo grupalmente en la elaboración de una paella para enfrentarse a la distribución de las diferentes tareas, la adquisición de roles y la organización del trabajo. Todo con el objetivo de poner en valor las dinámicas de cooperación como eje central de sus negocios y abrir su mente a la creatividad.

El equipo de Decelera lideró esta dinámica y recordó a los emprendedores los cuatro pilares básicos sobre los que se debe sustentar una startup: “equipo humano, producto, innovación e internacionalización”. Además, se ofreció a los asistentes una charla inspiracional sobre la gestión del caos en el seno de las empresas, insistiendo en la importancia de explorar, hacer, aprender y tratar de no repetir errores.

Durante la segunda fase de “Focus”, diferentes líderes empresariales como Paul Ford, Vice President, Developer Relations en Chia Project, Carlota Mateos, Co-Founder en Rusticae o Bianca Bonetti, Improvement Lead en Seedstars lideraron charlas para guiar el curso de los proyectos y validar cada modelo de negocio.

Los inversores son fundamentales para las startups. “Asegúrate de crear una red de inversores antes de necesitar el dinero”, afirmaba María Raga, CEO de la plataforma de moda online Depop. Además, Raga añade que la perseverancia, la constancia y el optimismo son clave para tomar el control de los negocios: “No te rindas, incluso si cien inversores te han dicho que no, habrá uno que confíe en ti”.

En esta misma línea, las startups han participado en reuniones 1:1 con líderes empresariales que les han ayudado a redirigir sus modelos de negocios o a consolidarlos. Para ello se crearon espacios de trabajo dedicados al diálogo donde han tenido la oportunidad de explicar sus proyectos con el fin último de contar con diferentes opiniones para empujar y elevar cada startup.

Así, en la última fase de “Focus” asistieron líderes empresariales como Antonio Espinosa, CEO en Auara, que animó a las startups a creer en sí mismas y a basar su modelo de negocio en la sostenibilidad debido a las enormes aportaciones medioambientales y sociales que se generarán a largo plazo. “No tienes que hacer las cosas porque el mercado lo demande, tienes que hacerlas porque crees en ellas”, añadió.

Hay que destacar que cada una de las partes del programa ha sido pensada, elaborada y ejecutada por diferentes referentes del mundo empresarial con un cometido en común: impulsar a las startups a crecer de un modo consciente y ayudarles a resolver cualquier asunto relacionado con sus negocios.

A partir de este momento, las 20+2 startups presentes en esta edición se convertirán en Alumni de Decelera y, por tanto, en parte esencial de la compañía nacida en Menorca. Decelera dará soporte no solo financiero, sino también humano, ya que todas las participantes merecen esta inversión basada en las variables humanas.

Además del cambio de paradigma en el mundo del emprendimiento, está habiendo una transformación de cada uno de los fundadores de las startups que vienen por el hecho de crear dinámicas diferentes y mostrar al mundo su talento. Al final, lo que se está produciendo es una alquimia en ellos y, por ende, de sus negocios. Simón García, COO en Botslovers y miembro de la comunidad Alumni de Decelera, cuenta: “Mi startup participó en la edición de Decelera de 2018. Hoy en día, además de habernos convertido en una empresa totalmente sostenible, hemos incrementado nuestra plantilla y conseguido todos nuestros propósitos”.

Como ha apuntado Miguel Quintana, Ph.D., profesor de Mindfulness: “Decelera está transformando el paradigma de las startups donde el valor humano tiene mayor preponderancia en el negocio”.

Sobre Decelera

Decelera es una compañía en fase de expansión, centrada en generar valor diferencial para las startups, las corporaciones y los inversores a través de una metodología revolucionaria de desaceleración focalizada en el factor humano en contra de la tradicional aceleración con capital focus. Ésta se asienta desde 2015 en cuatro pilares: desaceleración, comunidad viva, factor humano y sostenibilidad. En el programa, emprendedores internacionales escapan del ruido de las operaciones diarias para reflexionar e inspirarse sobre cómo escalar su negocio y crecer de forma sostenida, y en cómo conseguir la financiación necesaria que les permita crecer.

En las primeras jornadas, los startup heroes identifican las claves sobre cómo generar valor a través del trabajo en equipo, la importancia de la sostenibilidad –que es inherente a la desaceleración– y el poder de la comunidad. En la segunda fase, se enfocan en sus proyectos y equipos mediante encuentros relajados con los experience makers y con actividades off-campus. Durante los últimos días tienen lugar los encuentros individuales con potenciales inversores para levantar financiación.

Desde la primera edición, las startups participantes (145) han alcanzado un total de inversión de más de 300 millones de euros, siendo un 43% de los ‘alumni’ las que han conseguido financiación.

