Consultia Business Travel, la primera agencia en integrar el nuevo tarifario de Renfe

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:46 h (CET) Con esta alianza, la Travel Management Company incorpora en sus soluciones tecnológicas, las nuevas tarifas de la compañía ferroviaria que estarán disponibles para sus clientes La Travel Management Company Consultia Travel, compañía española especializada en la gestión de viajes de negocios, acaba de anunciar que han incorporado el nuevo sistema de reservas online con el nuevo tarifario de Renfe en su herramienta tecnológica Octopus Tech, con la que se pueden realizar las reservas con el sistema Self-booking tool, así como a través de su Personal Travel Assistant, que gestiona y acompaña durante todo el proceso de contratación y vela por la seguridad del viajero, antes, durante y después del viaje.

Con esta nueva incorporación, Consultia Business Travel, que ofrece una gestión integral de los viajes y las necesidades MICE a empresas, se ha convertido en la primera agencia en ofrecer a través de su propia plataforma las nuevas tarifas de Renfe (tipos de billetes, complementos, condiciones…).

Gracias a este modelo único en el mercado, con la tecnología propia de la compañía, que digitaliza todos los procesos de gestión de los viajes de empresa en una única herramienta, generando ahorros en costes en la gestión de los viajes de empresa y haciendo eficientes todos los procesos; el servicio de un Personal Travel Assistant, que atiende de manera personal a todo el equipo de la empresa y da cobertura durante el viaje, ofreciendo total seguridad al viajero durante su recorrido, la compañía garantiza la digitalización y automatización de los procesos de la gestión de los viajes de las empresas para generar ahorros significativos en sus clientes.

Consultia Business Travel pone a disposición del cliente la industria de viajes en un clic. Actualmente la compañía ofrece a sus clientes la más alta variedad de productos y servicios de su segmento: más de 3 millones de hoteles conectados, 27 compañías de alquiler de coches, 650 compañías áreas a través de 4 GDS mundiales, la conexión con transporte privado en más de 160 países, taxis y VTC en más de 90 países y ahora la nueva oferta actualizada de Renfe.

Gracias a las mejoras incorporadas en el sistema de gestión integral de business travel, cualquier usuario puede acceder al nuevo sistema de tarifas de Renfe y efectuar reservas online de todo tipo de trayectos de Renfe, con el nuevo sistema tarifario. “Como cualquier otro módulo de la plataforma, esta nueva actualización está pensada y desarrollada para el viajero de negocios. Con un sistema rápido, ágil e intuitivo y en el que dispone automáticamente de toda la documentación en el módulo “agenda de usuario”, sin esperas y sin el peligro de extraviar confirmaciones y documentos”, manifiesta Juan Manuel Baixauli; COO Consultia Business Travel.

El nuevo sistema de tarifas lanzado por Renfe ha generado muchas dudas entre los usuarios. Por este motivo, la compañía de viajes de negocios ha efectuado varios seminarios entre sus clientes de business travel para informar y resolver cualquier tipo de duda que les haya surgido sobre las nuevas tarifas.

La compañía continuará realizando este tipo de encuentros digitales entre sus clientes, con el fin de que tengan toda la información necesaria al respecto y puedan utilizar las mejoras de su herramienta tecnológica Self-booking tool, en la gestión de trayectos ferroviarios.

Sobre Consultia Business Travel

Consultia Business Travel© es una TMC (Travel Management Company) que ofrece una gestión integral de los viajes y las necesidades MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Events) de la empresa. Se basa en una plataforma de software propio en la nube, que permite realizar reservas, el cumplimiento de las políticas y reglas de negocio, y el control y optimización de los gastos de empresa. Todo ello bajo el paraguas de un gestor personal que asesora y acompaña al usuario antes, durante y después de viajar.

La compañía, de capital español y fundada en 2010, cuenta actualmente con sedes en Madrid, Valencia, Zaragoza y Oporto. La startup ha integrado en un potente sistema de gestión cerca de 3 millones de hoteles, más de 600 compañías aéreas, 27 compañías de alquiler de coches distribuidas por todo el mundo y traslados privados en más de 160 países, taxis y VTC en más de 90 países y Renfe, con lo que consigue una conectividad online y eficiencia que destacan en el mercado del viaje de empresa.

