Ludium Lab lanza Virtual Cloud Services y se consolida como proveedor de servicios

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:26 h (CET) Ludium Lab anuncia en lanzamiento de Cloud Services, el que será el eje principal de su catálogo de servicios centrados en su tecnología propia de virtualización en la nube Dentro de su catálogo de servicios con tecnología cloud se encuentra, de momento:

Sora Stream

La plataforma de cloud gaming más dinámica del mercado, propiedad de Ludium Lab, y enfocada a usuarios finales o canales B2B, como operadores de telefonía, cuenta con un catálogo de más de 200 juegos, como F2P, juegos retro, modernos y más que están por llegar, que permite a los jugadores jugar desde cualquier lugar, siempre que haya una buena conexión, a 60 FPD HD sin necesidad de descargar ninguno de los juegos, tan solo pagando una cuota mensual.

Virtual Gaming

Las empresas que quieran adentrarse en el mundo del cloud gaming, puedan optar por comprar la tecnología de Ludium Lab y su experiencia en el sector del cloud para lanzar sus proyectos. Este servicio está orientado a publishers y desarrolladores, entre otros, para que puedan llevar tus creaciones a la nube y acceder a millones de usuarios sin necesidad de que estos tengan que invertir en hardware de alta gama.

Virtual Services

Ludium Lab también actúa como proveedor de servicios, donde se ofrecerán varios para que las empresas puedan utilizarlas en sus negocios, potenciando aún más sus capacidad al contar con tecnología de vanguardia y de fácil acceso. Dirigido a empresas desarrolladoras de software, especialmente si su producto tiene una alta demanda de GPU y por tanto necesita un hardware de altas prestaciones, o a empresas que usen aplicaciones o software y quieran que sus usuarios accedan desde cualquier lugar o dispositivo.

Virtual App

Centrada en los consumidores, Virtual Apps contará con un extenso catálogo de aplicaciones y software en la nube pensado para ofrecer las mejores soluciones a los problemas de los usuarios siendo posible, como siempre que se habla de tecnología cloud, acceder desde cualquier lugar y sin necesidad de dispositivos muy potentes. Todo ello en un formato de subscripción o pagos bajo demanda siendo un Software como Servicio (SaaS).

“El potencial de la tecnología de virtualización de Ludium, ya llega a la sociedad, empresas, data centers, IT, etc. Lo que va a suponer una revolución en el mercado”, Juan José Martín. CEO de Ludium Lab.

