Cabo de Peñas y la chef Lucía Freitas, juntos en la 34º edición del Salón Gourmets

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:06 h (CET) La marca gallega ofrecerá una experiencia gastronómica única en el mayor evento europeo dedicado a productos de calidad CABO DE PEÑAS, marca gallega con más de 120 años de historia, participará en la 34º edición de Salón Gourmets, acercando sus productos al público.

Esta feria gastronómica tendrá lugar en IFEMA del 18 al 21 de octubre y acogerá un intenso programa de actividades como degustaciones, showcookings y presentaciones.

La marca, de la mano su embajadora, la chef gallega Lucía Freitas con una estrella Michelin, estará presente el próximo 18 de octubre con un showcooking en directo en el que se desarrollarán recetas de alta cocina elaboradas mediante pescados y mariscos en conserva de gran calidad y sabor de CABO DE PEÑAS.

Rosario Carballo Gago, Directora de Marketing de CABO DE PEÑAS, ha destacado la importancia de formar parte del Salón Gourmets “Se trata de una cita gastronómica en la que se encuentran los productos de calidad más destacados dentro del campo de la alimentación, no solo a nivel nacional sino que también en el ámbito internacional, entre los que se encuentran nuestros pescados y mariscos en conserva CABO DE PEÑAS, productos altamente diferenciados por su calidad y sabor”.

“Lucía Freitas representa los valores y la filosofía de la marca a la perfección, en los que Innovación y Tradición se aúnan de manera natural para ofrecer productos singulares de calidad inigualable. En este aspecto, CABO DE PEÑAS y Lucía Freitas comparten una misma filosofía, en la que el valor del trabajo, el mimo por las cosas bien hechas, el origen, el sabor, la calidad, y por supuesto, la excelencia, adquieren el grado de diferenciación en el que ambas partes confluyen de manera armónica y real”.

CABO DE PEÑAS desde su nacimiento, desarrolla su actividad elaborando pescados y mariscos en conserva de la máxima calidad, sabrosos y saludables, llevando a la mesa lo mejor de la dieta atlántica y ofreciendo una amplia y variada selección de productos altamente diferenciados y disponibles en sus tres sus líneas: Tradicional, Ecológica y Gran Selección.

CABO DE PEÑAS es una marca distinguida con el sello de calidad Galicia Calidade, un reconocimiento que, además de hablar de su origen, supone un aval de garantía y calidad.

La fusión entre tradición e innovación supone uno de los pilares fundamentales de la marca, y resalta la calidad del producto y su cuidada elaboración, destacando todo su sabor. CABO DE PEÑAS responde al compromiso de conservar y respetar el entorno en el que desarrolla su actividad, las Rías Gallegas, minimizando el impacto mediante una pesca responsable, cuidando de los trabajadores de un sector centenario, apostando por el desarrollo profesional y generando riqueza en la región. Por ello, la marca se posiciona como CONSERVACIONISTAS de todo lo que merece la pena.

Se trata de un concepto diferencial que tiene como objetivo mostrar, de una manera natural, la realidad de un conjunto de elementos que desarrollan su actividad con un fin común y que se traduce en la filosofía de CABO DE PEÑAS.

Un concepto que pone de manifiesto los valores de la marca, conectando su esencia con un mundo cada vez más preocupado por el origen y la calidad de los productos que consume.

