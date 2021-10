El último trabajo de Carlos Saura: "Goya. 3 de mayo" llevará una banda sonora de Alfonso G. Aguilar Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 16:19 h (CET) El compositor ha contado con la colaboración del violinista de origen libanés Ara Malikian. El cortometraje se estrenará en la gala de clausura del Festival de Sitges y tendrá un largo recorrido en festivales de todo el mundo El compositor Alfonso G. Aguilar vuelve a colaborar con el cineasta Carlos Saura para un trabajo diferente: dar vida a un cuadro. Y no uno cualquiera, sino quizás la obra más representativa del pintor aragonés Francisco de Goya: Los fusilamientos del 3 de mayo, en el que se capta uno de los episodios más negros de la historia de España y que en manos de Saura se convierte en un auténtico alegato contra la guerra.

Al igual que la obra pictórica, el cortometraje de Saura, con el que se conmemora el 275 aniversario del nacimiento del pintor y que se estrenará en la Gala de Clausura del Festival de Sitges bajo el título Goya. 3 de mayo, es “una obra de arte viva”, como lo define el propio Alfonso G. Aguilar: “Un ejercicio de estilo en el que se recrean los minutos previos a ese funesto momento que captaron los trazos del pintor”.

Para poner música a este cortometraje, impulsado por el Gobierno de Aragón y producido por Aragón Televisión, Urresti Producción y A Contracorriente Films, el autor de la banda sonora ha creado una obra íntima en la que los instrumentos protagonistas son el piano, el violín y el cello, acompañados en la tensa escena final de lostambores de Calanda.

Una combinación sobria y elegantemente unida que da como resultado una composición musical delicada, hermosa, sensible y luminosa. Se aleja así de la oscuridad de la obra pictórica. El objetivo, explica el compositor, no era “acompañar cada acción de la imagen”, sino “crear una atmósfera que introdujera al espectador en el cuadro sin caer en la oscuridad del mismo”. “Saura no quería una música oscura, sino una obra bella y, en ocasiones, triste que contrastase con lo que el espectador ve en pantalla”, explica el compositor.



Ara Malikian y su violín

Para la ejecución de esta banda sonora, Alfonso G. Aguilar ha contado con el violinista de origen libanés Ara Malikian. La maestría del artista hace que la música cobre vida, siendo el violín protagonista durante gran parte de esta obra en la que el propio compositor ha estado tras el piano.

La obra de Alfonso G. Aguilar está compuesta de cuatro piezas: la primera, Goya de Saura, introduce en el mundo pictórico y onírico de Goya; la segunda y tercera, La Montaña del Príncipe Pío y Madrid 1808 respectivamente, acompañan a la película donde el cuadro cobra vida; y la cuarta y última, el Vals del 3 de Mayo, puede escucharse como broche final durante los créditos del filme. Una pieza basada en las anteriores que acoge la melodía que protagoniza toda la banda sonora, esta vez a tempo de un emotivo vals.

Un trabajo de equipo

En los tres meses que ha durado la creación de esta banda sonora, el compositor madrileño ha podido “reposar” y mejorar, como él mismo explica, sus composiciones. Invitado por Anna Saura, productora asociada del cortometraje, a una visita cerrada al Museo del Prado, Alfonso G. Aguilar tuvo la oportunidad de contemplar la obra de Goya junto al director, en un ambiente único, que le sirvió como punto de partida para dar forma a sus composiciones.

Las aportaciones de Carlos Saura y del propio Ara Malikian enriquecieron una banda sonora que Alfonso G. Aguilar reescribió para que se adaptara a la forma de interpretar y al estilo del artista. “Ha sido un proceso enriquecedor en el que cada elemento ha sumado hasta dar el máximo de cada uno de nosotros, como compositor y como intérpretes”. El resultado es la mejor muestra de ello.

El compositor del público

Alfonso G. Aguilar continúa consolidándose como uno de los compositores españoles más reconocidos a nivel internacional firmando la banda sonora de producciones como la nominada al Oscar y ganadora del BAFTA “Klaus”, la serie de Amazon Prime Video “El Cid” o “El Rey de Todo el Mundo”, también de Carlos Saura, dónde el compositor co-compone la música con el artista Mexicano Carlos Rivera y que se estrenará en España el 12 de Noviembre de este año.

Entre su palmarés destaca el premio del público recibido el pasado 2020 en los World Soundtrack Awards por la banda sonora de la película de animación «Klaus». Éste es uno de los reconocimientos musicales más destacados en el panorama cinematográfico que, en ediciones anteriores han recibido las bandas sonoras de largometrajes como “Harry Potter y El prisionero de Azkaban” (2004), “El Señor de los Anillos: La comunidad del anillo” (2002) o “Crepúsculo” (2009).

