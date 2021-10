Nace Menttum, la nueva empresa que cuida la salud mental y el bienestar Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 15:54 h (CET) La innovadora empresa irrumpe en el sector de la salud mental y el bienestar español con el objetivo de dar solución a las patologías mentales derivadas de la crisis de la COVID-19 y mejorar el bienestar de los españoles La salud mental y el bienestar personal son aspectos que desde hace tiempo quedan muy en segundo plano y ahora, con la pandemia de la COVID-19, los problemas derivados de ellos se han visto aumentados. La crisis sanitaria, además de problemas económicos y sociales, ha traído con ella un aumento considerable de las depresiones y los trastornos psicológicos, alcanzando puntos preocupantes.

Es en este momento, que se hace latente la necesidad de dar valor a la salud mental como base del bienestar físico y emocional de las personas.

Menttum, el aliado de la salud mental

Las terapias psicológicas siempre han vivido bajo el tabú de que no son necesarias para aquellas personas que no sufren graves trastornos mentales. Sin embargo, la salud mental es una herramienta básica para cualquier persona a la hora de llevar una vida lo más estable posible y equilibrada emocionalmente.

Es por ello, que Menttum nace como un aliado para dar respuesta a estas inseguridades y situaciones desestabilizantes, de forma sencilla, cómoda y cercana.

Un servicio para todo el público, pero especialmente para jóvenes y adolescentes que son quienes más gravemente están viviendo la pandemia y, en consecuencia, mayor riesgo corren de desarrollar problemas psicológicos si no cuidan su salud mental.

“Queremos ayudar a resolver los problemas por los que las personas pasan a lo largo de su vida o la de sus seres queridos en el ámbito emocional y mental. Cuidamos tu salud mental”, afirman.

Terapia segura, fluida y virtual

En Menttum ofrecen sus servicios a través de video consultas, pudiendo así adaptarse a la necesidad y disponibilidad de cada paciente.

“Somos conscientes de que hay ocasiones en las que se necesitan respuestas de manera urgente y por ello, complementamos las sesiones con nuestro chat con consultas ilimitadas”, afirman los especialistas de Menttum.

De esta manera, cuando el paciente lo necesite, puede contactar con su psicólogo y recibir respuesta en el día, sin necesidad de solicitar cita, desplazarse o esperar en consulta.

Además, los pacientes disponen de acceso gratuito a una plataforma de bienestar, a través de la cual podrán realizar ejercicios y sesiones online que le ayudarán a mejorar su estado general, complementando así la terapia general ofrecida por el profesional.

Esta metodología permite al paciente a llevar un trabajo más autónomo, seguro y con apoyo en todo momento, con el objetivo de lograr mejores resultados durante todo el proceso terapéutico.

Acerca de del equipo de Menttum

Formado por especialistas altamente cualificados en tratamientos por ansiedad, depresión, distimia y estrés, así como en bullying, terapias de adolescentes, familiar y de pareja.

Está formado por más de 30 psicólogos. Ofrecen la posibilidad de que el paciente pueda elegir(previa evaluación), de una listada adaptada a sus necesidades, el profesional que le atenderá durante toda su terapia.

Acerca de la plataforma

A través de su web ofrecen de manera gratuita test de ansiedad, estrés y depresión facilitando el prediagnóstico en el momento.

También han creado un blog de psicología y salud mental, donde muestran toda la información necesaria sobre enfermedades psicológicas, patologías y trastornos, así como consejos para mejorar la salud mental.

Donde encontrarles

Actualmente están en el centro de Madrid, y en sus planes entra tener más sedes dentro de la geografía española. Además es posible encontrarles en Menttum y seguirles en Instagram, Facebook, Linkedin.

