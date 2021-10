Aumentar la autoestima de la mano de la coach emocional Maite Pregal Emprendedores de Hoy

miércoles, 13 de octubre de 2021, 17:04 h (CET)

La autoestima consiste en aceptarse como individuo, reconociendo cuáles son las fortalezas y aspectos que pueden ser mejorados. Cuando una persona consigue aceptarse a sí misma y aumentar la autoestima, rápidamente comienza a ver cambios positivos en su vida profesional, personal, familiar, etc.

Por esta razón, la coach emocional Maite Pregal ofrece servicios de coaching para ayudar a sus clientes a ganar mayor confianza y elevar su nivel de autoestima. Esto lo consigue a través de un análisis profundo del individuo sobre sí mismo donde este debe aceptar y gestionar sus emociones para conseguir adoptar una actitud más positiva frente a cualquier situación.

Aumentar el nivel de autoestima con la coach emocional Maite Pregal El mundo moderno es un lugar muy cambiante, en el cual las personas deben hacer frente cada día a diferentes retos y adversidades. Por ello, es importante siempre mantener una actitud positiva para lograr superar cualquier obstáculo y cumplir con las metas u objetivos planteados.

Maite Pregal explica que para elevar la autoestima, es importante hacer un ejercicio de reflexión sobre uno mismo y entender que cada persona tiene fortalezas y talentos. De igual manera, aceptar las debilidades y reconocerlas es un gran paso para desarrollar una mayor inteligencia emocional.

Otra recomendación que esta coach emocional da a sus clientes es que siempre se mantengan pensando positivamente, cuidando de lo que hablan y cómo se expresan. Esto se debe a que muchas veces las personas tienden a sabotearse a sí mismas al usar constantemente palabras y expresiones negativas. Para elevar la autoestima, también es fundamental fijar metas u objetivos cortos y disfrutar del logro de estas, dejando de lado la perfección.

¿Por qué es importante aumentar la autoestima en el ámbito personal y laboral? En ocasiones, las personas llegan a preguntarse por qué fallan constantemente en sus relaciones con amigos, familia o pareja. Sin embargo, estos no siempre realizan un autoexamen de sí mismos para determinar si sus actitudes y emociones negativas pueden ser el detonante de los problemas.

Hacer un ejercicio de autorreflexión es importante para comenzar a pensar de forma positiva, mejorando la percepción que se tiene de uno mismo y consiguiendo así tener una mayor autoestima. Como resultado de ello, el individuo aprende a expresarse de mejor forma ante cualquier situación, aceptando y respetando tanto sus emociones como las de su compañero. Maite Pregal explica que esto también es importante en el ámbito laboral, ya que tener una seguridad y autoestima elevada ayuda a tomar mejores decisiones con una actitud más positiva. Cuando existe mayor confianza en uno mismo, un profesional será capaz de enfrentar cualquier problema sin miedo a cometer un error.

Maite Pregal es reconocida en internet y muchos lugares de España por ayudar a las personas a gestionar sus emociones y elevar su autoestima. Además, a diferencia de otros coaches emocionales, esta profesional sirve como guía a sus clientes, acompañándolos en todo el proceso hasta lograr los mejores resultados posibles.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.