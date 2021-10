Optar por diferentes estilos en la decoración del diseño de interiores en Decorando Tu Espacio

Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha decorado su hogar. Desde las cavernas y las pinturas que se hacían en estas hasta el mueble en masa de firmas suecas actuales.

Seguramente si se habla de diferentes estilos en la decoración, algunos se conocerán, como el nórdico, el rústico o el clásico, que es ese en el que encaja todo tipo de mueble que los padres compraban allá por los 70. Pero también existen otros, como el estilo wabi sabi, el boho chic o el estilo mediterráneo.

Andrés Medina, responsable de proyectos de Decorando Tu Espacio, aporta algo de luz sobre estos estilos que son menos conocidos y que quizá eran los que uno buscaba. Algunos de sus estilos preferidos son los siguientes:

El estilo boho chic El estilo boho chic también es conocido como estilo étnico, pero tiene un pequeño matiz. El estilo boho permite meter color y más alegría de primeras. Una mezcla entre motivos étnicos, colores y ambientes más hippies e incluso puntos orientales. Todo vale, todo combina y solo hay que ponerle gusto y armonía.

La madera y los materiales naturales son los protagonistas. No se verá mucho metal, ni lacas, y mucho menos brillos. Mimbres, lanas, paredes encaladas y mucha armonía. Eso es el estilo boho chic.

Wabi sabi El mantra de este estilo es básicamente encontrar la belleza en la imperfección. Quizá sea uno de los estilos que más le gusta, con los que más se siente en paz y que mejor desarrolla.

Espacios austeros, con materiales naturales y en los que no se busca la perfección. Donde la belleza del espacio no está en esas líneas perfectas, esa pintura lisa y esos muebles carísimos. Solo cuenta la historia, la historia de cada pieza, la imperfección es un atributo que embellece cada elemento. Donde una vajilla reparada es bella porque tiene una historia que contar. Eso no puede darlo una vajilla nueva por miles de euros que cueste.

Paredes encaladas, suelos antiguos de madera maltratada por el tiempo y muchas historias por escuchar.

El rastro entró en mí Es ese estilo que muchos clientes tienen, que él mismo tiene en su casa y que permite todo. Cada vez los clientes son más de recuperar muebles, de mantener algún mueble antiguo o de recuperar esas puertas descoloridas que tiene su nueva casa.

Es un estilo en el que el estudio se centra en contar la historia de cada lugar o pieza. Donde un viejo tocadiscos se convierte en un nuevo mueble bar. Donde una mesa antigua de metal puede tener una nueva vida simplemente con una mano de pintura.

En el estudio, lo que nunca puede faltar son las plantas. Plantas grandes, pequeñas, cactus si no se tiene mano para las plantas, pero verde y que sean reales. Nada de plantas de plástico.

Contar con profesionales como Decorando Tu Espacio cada vez es más importante. Contar con el asesoramiento de interioristas que ayuden a dar vida a una casa y conseguir ese espacio soñado.