Kairós DS, la compañía que reparte acciones entre sus empleados Comunicae

miércoles, 13 de octubre de 2021, 14:06 h (CET) Las grandes empresas dedican cada vez más recursos al bienestar de sus empleados. Ofrecer beneficios es una práctica común, pero hay casos que van un poco más allá, como el de la consultora tecnológica Kairós DS, que ha repartido, recientemente, paquetes de acciones a todos los empleados de la compañía Hay historias que remueven y este año ha sido caldo de cultivo para todas ellas. La pandemia ha provocado que muchas empresas hayan tenido que rediseñar su concepto, en un momento que muchos empleados han vivido con inestabilidad o, incluso, miedo. Es por ello, que las iniciativas para aumentar el bienestar dentro del trabajo son cada vez más habituales.

La tecnología ha tenido un papel fundamental en este proceso, ya que la conciliación con la vida privada ha sido casi de obligatorio cumplimiento en todos los hogares. En dichas circunstancias, y algunas más que se dejan en el tintero, los líderes han tenido que enfrentarse a la gran pregunta: “¿cómo conectar con sus equipos de aquí en adelante?”.

Hay multitud de casos, cada cual con sus propias particularidades, pero parece que definitivamente ha cogido fuerza el debate sobre la importancia que tienen los trabajadores para el funcionamiento de la actividad y la necesidad de satisfacer su bienestar para mantener viva la productividad y afrontar los nuevos retos. Así lo analiza Carlos Moure, CEO de Kairós DS: “el mundo del talento parte de una premisa fundamental, si quieres obtener el máximo de una persona, el individuo tiene que estar en armonía en todas las dimensiones: personal, profesional, social, individual… Si alguna no está en equilibrio tiene impacto directo en la productividad”.

Convertir a los trabajadores en accionistas

Si se hablaba de historias memorables, los actos que se salen de la norma y ponen el foco en las personas, lo son. Ese es precisamente el caso de Kairós DS que plantea un enfoque distinto de cultura corporativa donde el empleado no solo está en el centro y es considerado el activo de más valor, sino que pasa a ser accionista de la empresa.

Sobre esto, Moure explica que: “hacer socias a todas las personas que componen una organización, es un modelo de gestión dirigido a compartir el valor generado y ofrecer una propuesta de valor diferencial frente a la competencia. Aquí no eres un ‘empleado’ más, sino que eres una parte de la compañía”.

Las personas en el centro de cada acción

En mayor o menor medida, todo el mundo sabe que las personas deben estar en el centro, al menos sobre el papel. Si la pandemia ha servido de algo, ha sido para reforzar esta idea que, en palabras de Moure: “nos ha ayudado a actuar de manera más coherente y recordarnos que tenemos una parte humana, integrada en sociedad”.

Los problemas de salud mental son una de las secuelas más persistentes de la pandemia. Según la OMS, estos problemas han aumentado considerablemente, observándose un claro aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Es por ello, que uno de los debates actuales gira en torno a cómo mejorar las condiciones del trabajador y reforzar tanto la comunicación, como el apoyo psicológico.

En este sentido, la iniciativa de Kairós DS se suma a un paquete de beneficios a empleados donde la flexibilidad, la formación y el acompañamiento sanitario y mental son pilares de suma importancia.

“A lo largo de la historia, los seres humanos hemos sido la clave de cualquier cambio o transformación”, asegura Moure. Sin la implicación y compromiso de sus empleados, muchas empresas no hubiesen podido salir adelante durante el último año. Hoy más que nunca queda patente que para retener al mejor talento, hay que darle unas condiciones que lo inviten a quedarse.

Sobre Kairós DS

Kairós DS es una empresa multinacional española líder en Business Agility, siendo una compañía de referencia en proyectos de gestión del cambio organizacional y construcción de soluciones y productos de valor en el ámbito de la transformación digital. Ofrece un proceso completo e integral, donde entran en juego todas sus capacidades organizativas y metodológicas para ayudar a sus clientes a diseñar procesos end to end bajo marcos de trabajo Agile y Lean.

Tiene presencia en España, México, Perú, Colombia y Singapur, realizando proyectos también en Brasil, UK y EEUU. Gestiona más de 100 clientes aplicando modelos de gestión eficaces, rápidos y ágiles, capacitando a las organizaciones para innovar y adaptarse.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Ocho autores de Serie Gong firman ejemplares en la Feria del Libro de Valencia Comienza la campaña a las elecciones al Consejo de la Guardia Civil 2021 Cloud Gestion Software, nuevo socio colaborador de CONAIF Así prepara El Pucela Zorros el All Stars de eLaLiga Podcast: ¿Cómo escuchan la radio los hijos?