Recetas de galletas con moldes para Navidad por mimolde.es

miércoles, 13 de octubre de 2021, 13:42 h (CET) Un molde de galletas es un artículo de cocina el cual se puede encontrar en diferentes materiales como el metal o el plástico. Los moldes están diseñados con distintos dibujos y su función principal es dar una forma o dibujo a las galletas La Navidad es una época del año en la cual se pasa mucho tiempo en familia y una de las actividades que más se hace junto a ella es cocinar, en especial, galletitas o recetas de cocina con motivos davideños.

Aquí se dejan algunas recetas de cocina muy sencillas para hacer junto con la familia en la que solo necesitarás adquirir moldes con motivos navideños.

Galletas de Navidad de jengibre

El jengibre da un sabor especial a las galletas y además las propiedades que tiene este ingrediente son inmensas.

Ingredientes: 500 g de harina, 2 cucharaditas de jengibre molido, 2 cucharaditas de canela molida, ¼ cucharadita de clavo molido, ¾ cucharadita de bicarbonato de sodio, 225 g de mantequilla a temperatura ambiente, 1 huevo grande y 170 g de miel.

Preparación: En un cuento se mezclan todos los ingredientes secos. En otro cuenco se bate la mantequilla con el azúcar hasta llegar a obtener una crema. Se añade la miel y el huevo, se mezcla, y finalmente se agrega los ingredientes secos a la mezcla. Se amasa hasta obtener una masa homogénea que sea algo pegajosa. Se deja reposar en un recipiente totalmente hermético alrededor de unas dos horas.

Luego, se extenderá con el rodillo entre dos hojas de papel de hornear y se llevará al congelador por unos 10 minutos. A continuación, se cortarán las galletas con los moldes.

Se hornearán a 180 grados en un horno precalentado y el tiempo dependerá del tamaño de las galletas.

Galletas de mantequilla para Navidad

Las galletas de mantequilla se pueden aromatizar con ralladura de limón o naranja, esencia de vainilla, o incluso reemplazar una parte de la harina por cacao para hacerlas de chocolate.

Ingredientes: 250 g de harina, 125 g de mantequilla a temperatura ambiente, 125 g de azúcar y 1 huevo.

Preparación: Se bate la mantequilla junto con el azúcar hasta obtener una especie de crema. Se añade el huevo y se vuelve a mezclar todo. Se agrega la harina y se amasa hasta que quede una masa lisa y suave. Se envuelve la masa en film transparente y se lleva a la nevera por unos 30 minutos.

Se extiende la masa en hojas de papel de hornear con ayuda de un rodillo. Se llevará la masa al congelador por unos 10 minutos para que las galletas no pierdan la forma y sean más resistentes. A continuación, se cortarán las galletas con el molde.

Se horneará a 180 grados en el horno precalentado unos 10 o 12 minutos. Esto se sabrá, cuando los bordes comiencen a ponerse en un tono dorado.

La elección de las formas de los moldes dependerá de los gustos de cada uno. Se podrán encontrar en formar de árbol de Navidad, de Papa Noel, de muñecos de Navidad, etc. Además, una vez se tienen las galletas con la forma hechas se podrá decorar como se quiera con diferentes adornos de cocina comestibles para que las galletas queden ideales.

