8Belts ofrece acreditar los conocimientos con el examen LinguaSkill de Cambridge a sus alumnos de inglés

8Belts se presenta como centro preparador del examen LinguaSkill de Cambridge Assesment English e incluye los niveles A2, B1 y B2 en cuatro habilidades: escucha (listening), lectura (reading), escritura (writing), hablar (speaking). El examen de acreditación se realiza por internet Los alumnos de inglés de 8Belts tienen ahora la opción de obtener la Certificación de Cambridge que acredita internacionalmente su nivel de inglés. Esta Certificación es especialmente útil en el currículo y el ámbito laboral a la hora de buscar trabajo. La acreditación de LinguaSkill de Cambridge incluye los niveles A2, B1 y B2 en cuatro habilidades: escucha (listening), lectura (reading), escritura (writing), hablar (speaking). El examen de certificación se realiza de manera on line (por internet).

Apoyo y acompañamiento de 8Belts

Para facilitar esta certificación, 8Belts ha creado una oferta ad hoc que incluye el examen Cambridge Placement Test de valoración inicial por Cambridge al contratar el curso, si el alumno interesado en conocer su nivel inicial y una Ruta de preparación para la certificación que se activa una vez finalizada la ruta de fluidez de 8Belts (mínimo 8 meses después de estudio en la ruta).



Esta ruta incluye dos plataformas desarrolladas con inteligencia artificial. Una para practicar el writing con recomendaciones para subir el nivel de escritura y la segunda para practicar la conversación, además de formación específica para mejorar el listening y el writing, así como acceso a la plataforma de aprendizaje para el vocabulario y las estructuras gramaticales del examen de certificación. Tras finalizar la ruta de fluidez de 8Belts (8-12 meses), y la ruta de certificación (3 meses), el alumno tiene acceso gratuito al examen de acreditación de conocimientos de Linguaskill.



La ruta de la fluidez es la ruta de 8Belts específica para conseguir fluidez en un idioma determinado. Habitualmente multiplica la velocidad de un alumno para avanzar en un idioma. Por su parte, la ruta de la certificación complementa la formación de 8Belts con conocimientos específicos para el examen de certificación y es útil si el alumno necesita o quiere conseguir la certificación oficial de Cambridge. Incorpora vocabulario y conceptos gramaticales necesarios para el examen, así como práctica en escritura y lectura.



Linguaskill Cambridge Exam

Es el examen de certificación oficial online de Cambridge y el único que se puede realizar de manera no presencial. Frente a los exámenes presenciales de Cambridge, donde el alumno se presenta a un nivel determinado (por ejemplo B1) y si lo aprueba consigue la certificación de ese nivel, en Linguaskill el alumno recibe su acreditación de nivel según las 4 destrezas fundamentales comprensión oral, lectura, escritura y conversación. De esta manera, en un solo examen podrá acreditar un nivel diferente A2, B1 y B2 en cada una de las destrezas disponibles.



El examen es online y requiere un ordenador con Windows, cámara y micrófono. El alumno está monitorizado por un profesor durante toda la prueba para asegurarse de que no le ayuda nadie y que no le suplanta nadie. Los resultados se ajustan al Marco Común Europeo de Referencia (MCER), el estándar internacional para describir las aptitudes lingüísticas.



El examen no se puede suspender porque indicará siempre un nivel o acreditación de inglés en cada una de las 4 habilidades. Dicho nivel puede ser desde A2 hasta C1. Si el alumno desea subir nota en alguna de las habilidades, puede volver a presentarse en dicha habilidad durante los seis meses posteriores al examen con un pago adicional por cada habilidad (25 euros).



Certificación reconocida por la mayoría de las universidades Españolas

El examen Linguaskill de Cambridge está reconocido por ACLES, Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior y CRUE, Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. Estas dos organizaciones son las que acreditan qué certificados de lenguas extranjeras cumplen con los requisitos de calidad según las recomendaciones y niveles del Marco Europeo de Referencia de las Lenguas (A1 a C2).



Algunas universidades requieren certificación mediante vigilancia presencial. Si el examen se requiere para cursar alguna titulación universitaria, es necesario que el alumno confirme previamente su validez con dicha universidad.



8Belts, el camino más rápido para la certificación

Según Cambridge English la media de horas de estudio necesarias para cada escalón es: A2 - 180-200 horas (1 hora de estudio diario durante 2 años sin interrupciones); B1 - 350-400 horas (1 hora de estudio diario durante 4 años); B2 - 500-600 horas (1 hora de estudio diario durante 6 años); C1 - 700-800 horas (1 hora de estudio diario durante 8 años) y C2 - 1000-1200 horas. Con 8 Belts se acelera este progreso y es factible obtener un B1 y en algunos casos hasta un C1 en un sólo año, aunque el progreso de cada alumno puede variar.