Menamobel descubre las mejores tendencias de decoración para este otoño

miércoles, 13 de octubre de 2021, 12:47 h (CET) Entre las tendencias de decoración protagonistas se encuentran los materiales naturales como la madera combinada con las plantas de interior Con la llegada del otoño, llegan también nuevas tendencias en decoración. Colores claros, predominando el blanco; el uso del estilo Japandi, basado en elementos que inspiren calma y naturaleza; o el minimalismo. Además, llega el momento de hacer el cambio de armario y de sacar las mantas para adornar el sofá y la cama, optando por colores como el teja, mostaza, ocre o marrones que recuerden a la estación de otoño y creen el ambiente idóneo.

Desde Menamobel, Ivana González Mena, experta en decoración y tendencias, afirma que no hace falta llevar a cabo grandes inversiones ni obsesionarse con los cambios, pues las nuevas tendencias no han variado mucho si se comparan con las de 2020. “Siguen en boga los colores neutros, como el beige, además del uso de elementos naturales como la madera o las plantas. La clave está en destinar el dinero en aquellos elementos que sean primordiales para conseguir que en tus estancias se respire el otoño y te sientas cómo y en sintonía. Opta por mesas de centro de madera o muebles de color blanco”.

El regreso del estilo Japandi

El Japandi es una de las tendencias de decoración que más va a triunfar durante la estación de otoño. Se trata de una fusión del estilo escandinavo y el japonés, donde predomina lo funcional y se recurre a texturas y materiales naturales para atraer la tranquilidad y conseguir hogares cálidos y acogedores. “Este estilo de decoración encuentra la perfección en lo imperfecto, por eso destacan las piezas de artesanía y están muy presentes los elementos naturales. Opta por el uso de mesas de centro de madera, ya que son atemporales y suponen una buena inversión para toda la vida. Además, la madera da ese toque de calidad que hará que la estancia gane en diseño y elegancia.”, apunta Ivana González.

Color blanco + colores otoñales

La elección del color blanco como uso principal para la decoración del hogar es otra de las tendencias de otoño 2021. “El blanco es el color más vendido en España, pues además de que es un clásico, se trata de un color que no pasa de moda y que combina perfectamente con cualquier estilo que le quieras dar a tu hogar”, afirma Ivana González Mena.

Sin embargo, hay que acompañar este color con un par de cojines otoñales que proporcionen calidez al hogar o mantas que abriguen en tonos neutros. “El color beige es un buen ejemplo de esto, pues posee un matiz cálido que resulta idóneo para la decoración otoñal. Esta temporada se está convirtiendo en la base perfecta con la que combinar el resto de los elementos decorativos del hogar. Además, este color tiene la ventaja de que es muy combinable y, gracias a su presencia, resaltarán el resto de los tonos aún más”.

Plantas: aliadas decorativas y mentales

Continuando con la línea decorativa de lo natural y lo orgánico, las plantas de interior también vienen pisando fuerte este otoño porque mejoran el estado de ánimo, aportan color y vida al hogar y consiguen un ambiente mucho más limpio.

En este sentido, desde Menamobel aconsejan combinar las plantas con la madera. “La presencia de plantas en el hogar aporta una sensación de positividad muy interesante en el día a día de cualquier persona. Su armonía, estética y colores nos facilitan estar relajados y conectados con la naturaleza. Además, las plantas de interior pueden ayudar a oxigenar el ambiente y humidificar el aire. Si combinamos este elemento decorativo y tan natural con la madera, el espacio se quedará impregnado de elegancia y frescura. Por este motivo, no dudes en poner plantas en todos los rincones, además de que conseguirás bienestar para tu mente. Y si por algún casual no tienes tiempo para cuidarlas, puedes optar por plantas de plástico con jarrones bonitos. Los espacios ganan en estética”.

En definitiva, el hogar es el espacio más importante que tiene una persona para sentirse cómoda y, para ello, hay que esforzarse para que las estancias se adecúen con las tendencias de cada estación del año, pero sin que esto suponga un gran desembolso económico. La clave está en conseguir estar en sintonía con el entorno, lo que beneficia la paz mental y aporta serenidad para afrontar el día a día.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

