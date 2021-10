Cogolludo ha puesto en valor sus monumentos e historia en su I Jornada Renacentista

El palacio del I Duque de Medinaceli, Luis de la Cerda, es el primer monumento renacentista de España, al tiempo que fue en Cogolludo, como acredita una carta fechada el 19 de marzo de 1493, donde se conoció, igualmente por primera vez, el éxito del viaje de Colón, como se recordó ayer en la celebración con la lectura de la carta Cogolludo celebró ayer su I Jornada Renacentista, con la que la villa serrana, ha puesto en valor tanto sus monumentos, como su rico pasado histórico. Organizada desde la oficina de Turismo del Ayuntamiento de Cogolludo por Javier Segura (Guiarte Guadalajara) y por León Arsenal (escritor), con el apoyo y patrocinio del Ayuntamiento de Cogolludo, la pretensión de la Jornada ha sido la de crear una experiencia cultural alrededor del Renacimiento, con el Palacio Ducal como su eje vertebrador, que contribuya a desarrollar el tejido empresarial de la villa serrana.

“Teniendo en cuenta que se trata sólo de la primera edición, y de que llega ahora que apenas vislumbramos el fin de la pandemia, la Jornada ha sido un gran éxito de participación y público. Restauración y hostelería han estado plenos de ocupación, y además, hemos puesto en valor la monumentalidad y valores históricos de Cogolludo”, señalaba ayer Juan Alfonso Fraguas, alcalde de la villa serrana. El regidor agradecía su implicación a los organizadores, y agradecía su trabajo a los voluntarios de Protección Civil de la localidad, y a los grupos que han hecho posible la recreación histórica. “Esta Jornada Renacentista completa las Jornadas Napoleónicas de las que ya llevamos doce ediciones. Ambas, son perfectas para dar a conocer la gran variedad de acontecimientos históricos y de patrimonio que tiene nuestro pueblo”, añadía el regidor.

En este mismo sentido, Rafael Pérez, concejal del Ayuntamiento de Cogolludo, señalaba que “es importante poner en valor el Cogolludo renacentista, desconocido incluso en el ámbito provincial”. Sí es de sobra conocido el palacio del I Duque de Medinaceli, don Luis de la Cerda, primer monumento renacentista de España, pero lo son mucho menos otras cuestiones históricas. “Cogolludo sufre una transformación radical en el Renacimiento. Todo permanecía inmutable desde la llegada de los calatravos, en el siglo XII, hasta que el Duque de Medinaceli, a finales del siglo XV, demuele la muralla antigua, construye la nueva, ensancha el pueblo en casi el doble de su extensión, construye la plaza y construye el Palacio. Todos ellos son hechos históricos de gran valor que merece la pena subrayar, llenando de vida y de historia los monumentos”, añadía Pérez.

Otro de los grandes tesoros de Cogolludo, es el hecho de haber sido el primer lugar de España donde se conoció que Cristóbal Colón había regresado con éxito de las Indias. “Tenemos mucho que celebrar”, se sumaba Javier Segura. Así lo demuestra una carta fechada el 19 de marzo de 1493, a la que el propio Segura dio lectura a su texto íntegro, en uno de los primeros actos de la Jornada Renacentista, después del desfile-recreación histórica de los tercios españoles y de lansquenetes.

Don Luis de la Cerda no era hombre de guerra; se había educado bajo la influencia materna y esto se notaba en su inclinación hacia las artes y las letras, no hacia las armas. No obstante, el duque no desoyó la llamada de los Reyes Católicos invitando a la nobleza para que acudiera con sus hombres y dinero a dar un impulso a la guerra de Granada. Y hacia allí se dirigió, desde Cogolludo, con los hombres reclutados en sus estados, principalmente de Soria y Cogolludo. Esto era en abril del año 1485. Este contingente de tropa se encaminó a la ciudad de Córdoba donde se unió a lo más selecto de la nobleza castellana; de allí marcharon hacia los objetivos marcados por el rey Fernando. Una vez terminada la campaña militar, don Luis se dirigió a su feudo del sur: El Puerto de Santa María. El duque, a su vez conde de El Puerto de Santa María (Cádiz), hospedó a Cristóbal Colón en los últimos meses de 1485 y en los primeros días de 1486 (según unos, y en opinión de otros, entre el año 1490 y 1491) en su palacio de El Puerto, donde tenía aparejadas naves dedicadas al comercio marítimo. Con fecha 19 de marzo de 1493, y desde Cogolludo, don Luis escribía una carta al Cardenal Mendoza dándole cuenta de cómo Colón había arribado a Lisboa después de “hallar todo lo que buscaba y muy cumplidamente... gelo escribo con Xuares y le enbio a suplicar me haga merced que yo pueda enbiar en cada año allá algunas carauelas mías. De la mi villa de Cogolludo a XIX de marzo. Las manos de Vuestra Señoría besamos. Luis.” Pidiendo a la vez una recomendación al Cardenal, ante los Reyes Católicos, para que le permitiesen mandar a las “Indias” algunas carabelas de las que tenía dispuestas en el Puerto de Santa María.

Con la Jornada Renacentista de Cogolludo ha colaborado también la Asociación de Damas y Caballeros de Pastrana. Sobre el escenario del Ayuntamiento, ejecutaron sus maravillosos bailes, e interactuaron posteriormente con el numeroso público que ha asistido a las Jornadas.

Después de diferentes performances, con la Plaza Mayor de Cogolludo como telón de fondo y también compartiendo protagonismo, tenía lugar igualmente sobre el escenario principal, una charla literaria en la que “hemos buscado aportar al público algo diferente a una charla convencional”, señalaba León Arsenal, coorganizador del evento. León Arsenal es escritor, traductor y director de revistas literarias, con una gran trayectoria en cuanto a la publicación de libros de diversos géneros y galardonado con diferentes premios, algunos de ellos en género histórico.

Estuvieron presentes Olalla García, escritora y profesora de Historia, David Yagüe, periodista cultural del diario 20 Minutos, y Esperanza Moreno, representante de EDAF, que cuenta con todos los buques insignia de los libros de divulgación histórica. Los ponentes interactuaron con el público para que entendiera cuál es la importancia, y los límites, de la narrativa y la divulgación histórica, teniendo muy claro que la historia se aprende en los libros de historia. “Por otro lado, hemos querido también romper la barrera entre espectador y conferenciante, plenamente conscientes de que estamos en otro siglo y que las charlas aburridas ya no tienen sentido”, decía Arsenal.

Teatro de calle, títeres, y una conferencia sobre el traje renacentista, que corrió a cargo de Celia Alegre, y una exhibición de espada antigua, a cargo del Maestro Mayor de Armas Alberto Bomprezzi, condujeron a la clausura, que llegaba al filo de las 18:30 horas de la tarde. Celia Alegre hizo un pequeño resumen de la indumentaria del Renacimiento, que centró en la época de Felipe II, cuando se inició la moda de vestir a la española. “Hacerlo en Cogolludo, en el patio del Palacio, ha sido el marco ideal para hablar de un tema tan amplio, puesto que abarca desde el final de los Reyes Católicos hasta el Barroco, como fascinante”, afirmaba Alegre.